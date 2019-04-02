Sinan Çatal Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız KAYSERİ YEŞİLHİSAR belediye başkan adayı olan Sinan Çatal isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KAYSERİ YEŞİLHİSAR ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Sinan Çatal isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız KAYSERİ YEŞİLHİSAR adayı Sinan Çatal kimdir? Bağımsız KAYSERİ YEŞİLHİSAR adayı Sinan Çatal yüzde kaç oy aldı?

Sinan Çatal Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız KAYSERİ YEŞİLHİSAR belediye başkan adayı olarak gösterilen Sinan Çatal YEŞİLHİSAR ilçesinde % 0,40 oranında oy almıştır. YEŞİLHİSAR ilçesinde % 0,40 oranında oy olan Sinan Çatal adlı Bağımsız adayı toplamda 46 adet oy sayısına ulaştı.

KAYSERİ YEŞİLHİSAR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.