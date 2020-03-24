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Sinan Çetin, Büyükada'daki villasının yanındaki halka açık yola izinsiz şekilde duvar ördü

Büyükada'daki villasında usulsüz şekilde tadilat yaptırdığı öne sürülen Sinan Çetin, şimdi de evinin bitişinde vatandaşların geçtiği yola izinsiz duvar ördüğü söylentisiyle gündeme geldi. Sahile inerken o yolu kullanan vatandaşlar ise "Herkesin evde olmasını fırsat bildi" diyerek sitem etti.

24.03.2020 09:31 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:49

Ünlü yönetmen Sinan Çetin, bir süre önce Büyükada'da satın aldığı denize sıfır konumdaki villayı tadilata sokmuş, ada basını ünlü yönetmenin imarda usulsüzlük yaptığını, 20 metrekarelik kayıkhane olan yeri mevzuata aykırı şekilde sauna, tuvalet ve yüzme havuzuna çevirerek kendine 90 metrekarelik yaşam alanı yarattığını gündeme gelmişti. Sinan Çetin şimdi de evinin yanındaki halka açık yolu izinsiz şekilde kapattığı iddiasıyla tepki çekti.

"HERKESİN EVDE OLMASINI FIRSAT BİLDİ"

İddiaya göre Sinan Çetin, villasının hemen yanında bulunan, ada halkının sahile inmek için kullandığı yolu duvar ördürerek kapattı. Adalar Belediyesi'ne şikayette bulunan komşuları, Çetin'in "evde kal" kampanyasını fırsat bildiğini ileri sürdü: "Herkesin evde olmasını fırsat bilip yıllardır kullandığımız yolu bir günde kapatmış. Bu duvarla evinin önündeki sahili de özelleştirmiş oluyor. Oysa biz orayı kullanıyorduk. Bu yaptığı hukuka aykırı. O duvarı kaldırtmak için her yolu deneyeceğiz."

Sinan Çetin'in evinin bitişiğinde bulunan yol...
Sinan Çetin, Büyükada’daki villasının yanındaki halka açık yola izinsiz şekilde duvar ördü

Kaynak: Hürriyet

Etiketler: Sinan Çetin, Magazin

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Yönetmen Sinan Çetin, Büyükada'daki villasının yanındaki halka açık yola izinsiz şekilde duvar ördü

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Haberler ›› Magazin ››Sinan Çetin, Büyükada'daki villasının yanındaki halka açık yola izinsiz şekilde duvar ördü - Magazin
Yorumlar (20)
FFF:halkın yolunu ne hakla kapatırsın. bu ne cüret. . .
Cevap Yaz 0 3
UTANMAZ FIRSATÇILAR:Yöneticilerimizin, tamda herkesin ve tüm gözlerin dikkatleri bu virüse odaklanmışken fırsatçılık, gasp ve kapkaççılık yapanlara karşı duyarlı olup enselerine çökmeleri lazımdır.
Cevap Yaz 1 1
DR:dogru ise agir cezalar olacak ve hapis bunu anlamak zor degil yarin belediye gider bakar yapti ise bir saat sure verir sonra da para ve hapis cezasi verirsin
Cevap Yaz 0 9
ECE:yapın tabi kendi hayatınızı biri için zorlaştırmayın
Cevap Yaz 0 7
BUNAK:DÜNYALARI VERSEN DOYMAZLAR. ÇOCUKLARI DA HEP HAKLI ÇIKAR DAVADAN
Cevap Yaz 0 15
KARA:bu adam da her şeyi fırsata çeviriyor nasıl bir şahsiyetsin arkadaş. .
Cevap Yaz 0 33
MHS:Adamın herşeyi yanlış.
Cevap Yaz 0 25
OMER TURAN:belediye anında kaldırır. hiçsorun değil.
Cevap Yaz 1 19
YAŞLI KURT:GÖZLER VİRUSTE AMA KAFAYI YEMEDİK SİNAN AGA
Cevap Yaz 0 18
SSS:deve ne halde , deveci ne halde . . .
Cevap Yaz 1 14

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