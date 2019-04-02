Sinan Dalkılıç Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde TKP BALIKESİR büyükşehir belediye başkan adayı Sinan Dalkılıç oldu. TKP adayı Sinan Dalkılıç, BALIKESİR büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? BALIKESİR büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan TKP BALIKESİR büyükşehir belediye başkan adayı Sinan Dalkılıç ile ilgili seçim sonuçları ve BALIKESİR büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. TKP BALIKESİR büyükşehir belediye başkan adayı Sinan Dalkılıç oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte BALIKESİR büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. BALIKESİR aday yarışı ve BALIKESİR seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

BALIKESİR Seçim Bilgileri

BALIKESİR büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 3.382 olduğu belirlendi.

BALIKESİR büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 3.382 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

BALIKESİR büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 86,67 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

BALIKESİR büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 942.830 olduğu belirlendi.

BALIKESİR büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 817.175 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

TKP BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sinan Dalkılıç Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde TKP BALIKESİR büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Sinan Dalkılıç, BALIKESİR yarışında % 0,18 oranında aldığı oy ile 9'nci oldu. Sinan Dalkılıç toplamda 1.379 adet oy sayısına ulaştı.

Sinan Dalkılıç Kimdir?

22 Haziran 1944 yılında Balıkesir'in Soğanbükü köyünde doğdu. İlkokulu Soğanbükü'nde, ortaokulu İvrindi Ortaokulu'nda okudu. Ardından İstanbul Haydarpaşa Sağlık Koleji'nde lise öğrenimini tamamladı. Yüksek öğrenimini Ege Üniversitesi Manisa Maliye Muhasebe Yüksekokulu'nda bitirdi. Sağlık memuru olarak 31 yıl çalıştı ve emekli oldu. Memuriyette 70'li yıllarda Tüs-Der Manisa Şube Başkanı olarak görev yaptı.Genel Sağlık İş Sendikasında görevine devam etti. 90'lı yıllarda Sağlık Emekçileri Sendikası döneminde de emekli oldu.

Sinan Dalkılıç, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde TKP Balıkesir Belediye Başkan Adayı oldu.

TKP BALIKESİR büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.