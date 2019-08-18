Haberler» Spor» Haber

Sinan Engin, Abdullah Avcı'nın hangi bölgelere transfer istediğini açıkladı!

Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin, Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile geçtiğimiz günlerde konuştuğunu ve deneyimli hocanın bir santrfor, bir de kanat oyuncusu istediğini açıkladı.

18.08.2019 12:10
Sinan Engin, Abdullah Avcı'nın hangi bölgelere transfer istediğini açıkladı!

Sinan Engin, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında Sivasspor- Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi. Engin şu açıklamalarda bulundu:

"Sivasspor Beşiktaş'ı deyim yerindeyse eze eze yendi. Maç iyi futbolcuyla kazanılır, bir Adem Ljajic Beşiktaş'a yetmez. Abdullah Avcı'ya dedim ki bir tane santrfor al dedim, 'bakıyoruz alacağız' dedi. 'Bir tane de kanat oyuncusu bakacağız' dedi. Lig başladı ligin kaçıncı haftası, ne zaman oynayacak ne zaman adapte olacaklar. Neden bu transferler bu kadar geçe kaldı.

"RUİZ ÜST DÜZEY BİR OYUNCU DEĞİL"

Göndermeye çalıştığın Quaresma'dan medet umuyorsun. Ankaragücü'nde oynayan Boyd'dan Babel, Onyekuru veya Rodrigues yaratmaya çalışıyorsun. Tutar mı? Bekleyeceğiz. Beşiktaş'ın orta sahası Dorukhan-Medel olmaz, olmuyor. Beşiktaş'ın acilen bir forvet, bir kanat ve bir ön libero alması lazım. Defansı geçtim, bakıyorsun Ruiz üst düzey bir oyuncu değil.

"BEŞİKTAŞ KENDİNİ KANDIRMASIN"

Beşiktaş futbol takımı bu kadrosuna takviye yapmazsa hiç kendini kandırmasın, haftaya 5'lik yapabilir ama deplasmanda sonraki hafta yine bu duruma düşebilir. Bir an evvel bir orta saha, bir forvet çünkü Burak hazırlanana kadar vakit geçecek. Bir de acil kanat lazım. Bunları önümüzdeki hafta nasıl yapacaklar bilmiyorum ama mutlaka alması lazım.

Sinan Engin, Abdullah Avcı'nın hangi bölgelere transfer istediğini açıkladı!

Abdullah Avcı, Sinan Engin, Beyaz TV, Beşiktaş, Spor

YORUMLAR (9)
BJK ADVERS: Bu goller Beşiktaş Başkanı olacak Fikret Efendiye atılmış gollerdir ! Olayda A. Avcıyı ikna etmek için verdiği sözleri imza attıktan sonra tutmayan sözünden dönen yalancı bir başkan söz konusudur . Fikret efendi sürekli bu oyunları imza attırdığı Teknik direktörlere yapıyor . Bu başkan BJK Başkanlığına hiç yakışmıyor ve hak etmiyor !
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
GERCEKCİ: Bu 8 tas bu sene ptt. ye düser
Yayından Kaldır
0 8
Cevap yaz
BEŞİKTAŞ BABANIZIN ÇİFTLİĞİ DEĞİL.: 23 AĞUSTOS 2019 CUMA GÜNÜ İNÖNÜDEKİ GÖZTEPE MAÇINDA, TARAFTARA SİLAH ÇEKEN TETİKÇİ ORHAN AK I VE FİKRET ORMAN YÖNETİMİ BÜYÜK PROTESTOYA HAZIR OLSUN. YA ORHAN AK GİDECEK YA DA GİDECEK. . .
Yayından Kaldır
6 1
Cevap yaz
SÜLEYMAN SEBA EFSANEMİZDİR.: BEŞİKTAŞ DAN GÖNDERİLMESİ GEREKENLERİ DE BEN AÇIKLIYORUM, FİKRET ORMAN VE ORHAN AK.
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
MİSAFİR: panik havasına gerek yok toparlanır. hızlı giden atın tersi seyrek düşer derler.
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
SÜLEYMAN SEBA EFSANE BAŞKANIMIZDIR.: BEŞİKTAŞA ALINMASI GEREKEN LER, BİR FORVET, BİR ORTA SAHA, BİR STOPER VE BİR KALECİ. GÖNDERİLMESİ GEREKNLER İSE, FİKRET ORMAN, ABDULLAH AVCI VE ORHAN AK. ÇÜNKÜ ÜÇÜ DE BJK Lİ DEĞİL. FİKO FB Lİ, DİĞER İKİSİ GS Lİ.
Yayından Kaldır
11 1
Cevap yaz
SÜLEYMAN SEBA EFSANE BAŞKANIMIZDIR.: GERÇEKÇİ RUMUZLU GEVŞEK, FİKRET ORMAN VE YILDIRIM DEMİRÖREN HİÇ BİR ZAMAN BJK YE YAKIŞMAYAN KULÜBÜ EKONOMİK YÖNDEN SOYAN İKİ İSİMDİR. O YÜZDEN DEĞİL İKİ YIL ÜST ÜSTE 10 SENE ÜST ÜSTE ŞAMPİYON OLSAK YİNE SAVUNMAM BUNLARI.
Yayından Kaldır
4 0
GERCEKCİ: 2 sene arka arkaya sampiyon oldugunuzda bu yorumu ozamanda yaptinmi AGLA AGLA .
Yayından Kaldır
1 7
FİKRET ORMAN İSTİFA: KARİUS DAN DAHA BİR DE KALECİ ALINMALI. SİVAS MAÇINDAKİ GENÇ KALECİ BJK KALECİSİ OLAMAZ. GEÇEN SENE ANTALYA MAÇINI HATIRLAYIN.
Yayından Kaldır
12 1
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
13:34   Erhan Yazıcı: "Samsunspor'da oynamak ayrıcalıktır"
13:28   Naz Aydemir Akyol, Avrupa şampiyonluğuna inanıyor
13:25   Fatih Terim, Hasan Şaş'ın istifasını onaylamadı!
13:24   Ramil Guliyev: "İlk hedefim unvanımı korumak"
13:18   Adem Bona en iyi 5'te
13:14   SEÇMELER | TRIESTINA 0-1 JUVENTUS
13:14   Yükselen Yıldızlar: Amin Younes