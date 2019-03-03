Sinan Engin, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor Maçının Hakemine Ateş Püskürdü

Spor Toto Süper Ligin 24. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-2 kazandı. Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren goller, Serdar Aziz, Roberto Soldado ve penaltıdan Victor Moses'tan geldi. Çaykur Rizespor'un gollerini Melnjak (2) kaydetti. Mücadeleyi Beyaz TV ekranlarında değerlendiren Sinan Engin şu ifadeleri kullandı:
"HERKES EYYAMCI OLMUŞ"
"Halil Umut Meler'in maçın içine ettiğini söyeyebiliriz. Bu kadar basit olmamalı. Bu kararlar deplasmanda verilebilir mi? Bu maç Rize'de oynansa o pozisyona penaltı çalınabilir miydi Yorumcuları dinledik, penaltı diyorlar. Herkes eyyamcı olmuş. Bu penaltıyı Halil Umut Meler çalmasa, kimse penaltı demezdi. Serdar'a yapılan hareket bile faul değil. Bu tamamen eyyam penaltısı."
HALİL UMUT MELER, Sinan Engin, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Spor