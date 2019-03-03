Sinan Engin, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor Maçının Hakemine Ateş Püskürdü

Spor Toto Süper Ligin 24. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-2 kazandı. Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren goller, Serdar Aziz, Roberto Soldado ve penaltıdan Victor Moses'tan geldi. Çaykur Rizespor'un gollerini Melnjak (2) kaydetti. Mücadeleyi Beyaz TV ekranlarında değerlendiren Sinan Engin şu ifadeleri kullandı:

"HERKES EYYAMCI OLMUŞ"

"Halil Umut Meler'in maçın içine ettiğini söyeyebiliriz. Bu kadar basit olmamalı. Bu kararlar deplasmanda verilebilir mi? Bu maç Rize'de oynansa o pozisyona penaltı çalınabilir miydi Yorumcuları dinledik, penaltı diyorlar. Herkes eyyamcı olmuş. Bu penaltıyı Halil Umut Meler çalmasa, kimse penaltı demezdi. Serdar'a yapılan hareket bile faul değil. Bu tamamen eyyam penaltısı."