03 Mart 2019, 00:34
»»

Sinan Engin, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor Maçının Hakemine Ateş Püskürdü

Sinan Engin, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor Maçının Hakemine Ateş Püskürdü

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendiren Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin, "Halil Umut Meler'in maçın içine ettiğini söyeyebiliriz. Bu kadar basit olmamalı. Bu kararlar deplasmanda verilebilir mi?" dedi.

Spor Toto Süper Ligin 24. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-2 kazandı. Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren goller, Serdar Aziz, Roberto Soldado ve penaltıdan Victor Moses'tan geldi. Çaykur Rizespor'un gollerini Melnjak (2) kaydetti. Mücadeleyi Beyaz TV ekranlarında değerlendiren Sinan Engin şu ifadeleri kullandı:

"HERKES EYYAMCI OLMUŞ"

"Halil Umut Meler'in maçın içine ettiğini söyeyebiliriz. Bu kadar basit olmamalı. Bu kararlar deplasmanda verilebilir mi? Bu maç Rize'de oynansa o pozisyona penaltı çalınabilir miydi Yorumcuları dinledik, penaltı diyorlar. Herkes eyyamcı olmuş. Bu penaltıyı Halil Umut Meler çalmasa, kimse penaltı demezdi. Serdar'a yapılan hareket bile faul değil. Bu tamamen eyyam penaltısı."

HALİL UMUT MELER, Sinan Engin, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Spor


YORUMLAR (7)
MURAT: bjk nin has adamı
Yayından Kaldır
18 12
Cevap yaz
BJK: Fenerliler düşeceksiniz kaçış yok
Yayından Kaldır
25 33
Cevap yaz
ANTİ TARAFTAR: Koskoca Fener kümeste mi dursun.
Yayından Kaldır
12 6
Cevap yaz
AXSELABUR: sinan sen neyin peşindesin
Yayından Kaldır
26 14
Cevap yaz
AKÇAABATLISELÇUK: Böyle penaltıları ya gs yada yada Trabzonspor un karşı rakiplerinin atması için sayıca verilmiştir . BİRİ BIRAKIYOR BİRİ ALIYOR bu bugünde DÜNDE BÖYLE DEĞİLMİYDİ tff ve mhk da ? Rize ve rizesiporlular bu poziyona itiraz etmeleri için fenerbahçenin forma rengini borda mavi düşünsünler ançak o zaman İTİRAZLARI HAK aramaya başlarlar nedeni içinda azınlı ve ya çoğunlıuktaki fener gs sevgileri
Yayından Kaldır
12 7
Cevap yaz