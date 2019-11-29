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Shane Larkin, attığı 49 sayıyla Euroleague tarihine geçti

Turkish Airlines Euroleague'in 11. haftasında Anadolu Efes'in sahasında Bayern Münih'i 104-75 mağlup ettiği karşılaşmada Shane Larkin kaydettiği 49 sayıyla Euroleague tarihinde bir maçta en çok sayı kaydeden oyuncu oldu.

29.11.2019 22:22 | Son Güncelleme: 29.11.2019 22:31Shane Larkin, attığı 49 sayıyla Euroleague tarihine geçti

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague'in 11'nci haftasında kendi sahasında Alman temsilcisi Bayern Münih'i 104-75 mağlup etti. Karşılaşmada Anadolu Efes adına Shane Larkin, ürettiği 49 sayıyla Euroleague tarihinde bir maçta en yüksek skor üreten oyuncu unvanını ele geçirdi.

53 VERİMLİLİK PUANI YAKALADI

Shane Larkin, 49 sayının yanı sıra istatistik hanesine 2 ribaund 5 asist de ekledi ve 53 verimlilik puanı yakaladı. Larkin maçta denediği 12 üçlükte 10 isabet bulurken, 7 kez denediği iki sayılık atışlarda ise 5 isabet yakaladı. Larkin'den önce bir maçta en çok skor üreten oyuncu unvanını eski Anadolu Efes oyuncusu Kaspars Kambala ile birlikte Carlton Myers ve Alphonso Ford paylaşıyordu.


Bayern Münih, Shane Larkin, Anadolu Efes, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI (2)
LARKİNNN:Ne macti be larkin felaket oynadi takimca superdiler
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ZİYAA:Tebrikler Anadolu Efes. . . Larkin''i keyifle izliyorum, çok sevdiğim bir oyuncu, çok sempatik. . . iyi ki Anadolu Efes''e gelmiş. . . Keşke Türk Milli Basketbol takımımızda oynatabilsek. . . Şampiyon Anadolu Efes olacak. . .
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