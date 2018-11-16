16 Kasım 2018, 14:15
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Galatasaraylı Sinan Gümüş, Antrenmanda Sakatlandı

Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcusu Sinan Gümüş, U21 Takımıyla oynanan antrenman maçında sağ üst arka adalesinden sakatlandı. Sinan'ın son durumu, yarın yapılacak tetkiklerden sonra belli olacak.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı çalışmayla sürdürdü. Sarı-kırmızılılar bu kapsamda U21 Takımı ile bir antrenman maçı yaptı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde 70 dakika üzerinden gerçekleştirilen maçın ilk yarısı U21 Takımı'nın kendi kalesine attığı gol sonrası A Takımı'nın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarının başında Ahmet Sivri ile U21 Takımı bir gol bularak skoru eşitlerken, 65. dakikada Malik Karaahmet'in attığı gol ile birlikte maç A Takım'ın lehine 2-1'lik skorla sona erdi.

SİNAN GÜMÜŞ SAKATLANDI

Karşılaşmanın ilk yarısında ikili mücadele sırasında sağ üst arka adale grubundan sakatlanan Sinan Gümüş'ün son durumu, yarın yapılacak tetkiklerinin ardından belli olacak.

Galatasaray, Atiker Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Galatasaray,Sinan Gümüş
16 Kasım 2018 Cuma 14:15



YORUMLAR (9)
ADCV: NE BİLİYORDUDA UNUTSİN
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RVR: Kayıp sayılmaz bu ya. . Yıllardır zerre ilerleyemedi. Halısaha''da oynasa böyle çıkışta dayak yer. Hocanın da bunu oynatma inadını anlamıyorum.
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KSK Lİ MESUT: Hayaller ibrahimoviç, gerçekler muğdat... Ne çok iyi güldük be...Beter olun. Bu daha iyi günleriniz...
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TARAFTAR: sinan gümüş oynamıyorsa ilk defa galatasarayın maçını izleyeceğim gerçi selçuk var ama onu idare edeceğiz artık
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SERHAN: GALATASARAYI İYİ BİR PAPAZA OKUTMAK LAZIM KARABULUTLAR DOLANIYOR ÜZERİNDE :))))
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