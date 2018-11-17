17 Kasım 2018, 23:35
»»

Sinan Gümüş En Az 1 Ay Yok!

Sinan Gümüş En Az 1 Ay Yok!

Sağ üst arka adale grubunda ileri düzeyde kanama ve yırtık tespit edilen Sinan Gümüş'ün sahalardan en az 1 ay uzak kalacağı öğrenildi.

Galatasaray'da antrenmanda sakatlanan Sinan Gümüş'ün durumu belli oldu. 
Sarı-kırmızılıların dün 21 yaş altı takımı ile oynadığı antrenman maçında sakatlık geçiren Sinan Gümüş"ün yapılan kontrollerinde, sağ üst arka adale grubunda ileri düzeyde kanama ve yırtık tespit edildiği, oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi. Genç oyuncunun en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Fas Milli Takımı'nın Kamerun ile oynadığı maçın 45. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan ve milli takımdan affı istenen Younes Belhanda'nın son durumunun ise İstanbul'a döndükten sonra yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı aktarıldı. Teknik heyet tarafından izin verilen Maicon Roque ve Ryan Donk'un antrenmanda yer almadığı duyuruldu.
Galatasaray,Sinan Gümüş

YORUMLAR (1)
ADINIZI YAZIN: galatasaray tarihinin en fazla sakatlık yaşanan dönemi bir yerde işler ters gidiyor demektir
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz