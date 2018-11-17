Sinan Gümüş En Az 1 Ay Yok!

Sarı-kırmızılıların dün 21 yaş altı takımı ile oynadığı antrenman maçında sakatlık geçiren Sinan Gümüş"ün yapılan kontrollerinde, sağ üst arka adale grubunda ileri düzeyde kanama ve yırtık tespit edildiği, oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi. Genç
oyuncunun en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Fas
Milli Takımı'nın Kamerun
ile oynadığı maçın 45. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan ve milli takımdan affı istenen Younes Belhanda
'nın son durumunun ise İstanbul
'a döndükten sonra yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı aktarıldı. Teknik heyet tarafından izin verilen Maicon Roque ve Ryan Donk
'un antrenmanda yer almadığı duyuruldu.