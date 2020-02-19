Haberler » Spor » Sinan Gümüş'ten Antalyaspor'a büyük katkı - Spor

Sinan Gümüş'ten Antalyaspor'a büyük katkı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Sinan Gümüş, 4 maçta attığı 3 golle takımına büyük katkı sağladı.

19.02.2020 15:56 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:02Sinan Gümüş'ten Antalyaspor'a büyük katkı
Süper Lig ekiplerinden 'da Sinan Gümüş, 4 maçta attığı 3 golle takımına büyük katkı sağladı.

Antalyaspor'un devre arasında İtalya'nın Genoa takımından kadrosuna kattığı Sinan Gümüş, kısa sürede takıma alışarak formayı kaptı. Gümüş, gösterdiği performansla da herkesin takdirini topladı. Bu sezon Süper Lig'de 4 maça çıkan Sinan, takımına 3 gol ile katkı sağladı. Sağ açık ve forvet arkası mevkiilerinde oynayabilen 26 yaşındaki futbolcu, Kayserispor deplasmanında penaltıdan takımının ilk golünü attı. Gollerini sürdüren Sinan Gümüş, Antalyaspor'un mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı Kasımpaşa maçında attığı iki golle galibiyetin mimarı oldu. Sinan Gümüş, 4 maçta attığı 3 kritik golle takımına 4 puan kazandırdı.

Sinan Gümüş, deplasmanda karşılaşacakları Yeni Malatyaspor karşısında da takımının en büyük kozu olacak. - ANTALYA

Sinan Gümüş, Antalyaspor, Gümüş, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:58  Aslı Enver kimdir? Aslı Enver nereli, kaç yaşında? Aslı Enver dizileri
16:16  Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
16:13  Tottenham - RB Leipzig maçı ne zaman? Tottenham - Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:53  UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
15:21  Setenay Cankat kimdir? Setenay Cankat kaç yaşında, nereli? Setenay ne demek?
19.02.2020 17:59:09