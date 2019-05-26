Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe ile Anlaştığı İddia Edildi

A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Galatasaraylı Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe ile 3 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. Uzundurukan, Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe ile 1,5 milyon eurodan 3 yıllık anlaşma yaptığını ve Galatasaray'ın kendisi için yaptığı 900 bin euroluk teklifi reddettiğini belirtti.

KUTLAMALARDA ISLIKLANMIŞTI

1994 doğumlu forvet oyuncusu bu sezon Galatasaray ile 30 maça çıktı. Sinan bu maçlarda 5 gol atarken, 3 de asist yaptı. Bilindiği üzere Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katılmayan golcü oyuncu, taraftarlar tarafından ıslıklanmıştı.