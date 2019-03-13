13 Mart 2019, 12:43
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Sinan Gümüş, Menajeri Comolli'yle Görüştüğü İçin Kadroya Alınmamış

Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş'ün menajerinin Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli ile transfer görüşmesi yaptığı için kadroya alınmadığı belirtildi.

Şampiyonluk yolunda Medipol Başakşehir ile çekişen Galatasaray'da Sinan Gümüş'ün menajerinin Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli ile görüştüğü ve bu yüzden kadroya alınmadığı söylendi.

Diagne ve Mitroglou transferi ile takımdaki yerini kaybeden Sinan Gümüş'ün Antalya maçı kadrosunda olmama nedeni ortaya çıktı. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan oyuncunun menajerinin Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli ile görüştüğü ve bu nedenle kadroya alınmadığı öğrenildi. Sarı kırmızılı ekip ile hala sözleşme imzalamayan Sinan Gümüş'ün sezon sonunda Fenerbahçe'ye gidebileceği iddia edildi. (Fotomaç)

Başakşehir, Galatasaray, Fenerbahçe, Sinan Gümüş, Spor


YORUMLAR (5)
KRALEX: SENI FENERBAHÇEYE ALACAK ADAMAIN
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ŞAPKACI: FENERBAHÇE, GALATASARAYLI BOZUK FUTBOLCULARIN GERİ DÖNÜŞÜM KUTUSUDUR.
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ZZ: gönderin gitsin şunu. .
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ŞAPKACI: ESKİCİİİİİ GEL BİLADER ESKİ FUTBOLCULARIMIZ VAR. BAK ESKİCİ BUNLAR DAHA SAĞLAM FENERDE TAŞ GİBİ OYNARLAR KESİN DÜŞMESSİNİZ SENEYEDE.
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