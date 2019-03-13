Sinan Gümüş, Menajeri Comolli'yle Görüştüğü İçin Kadroya Alınmamış

Şampiyonluk yolunda Medipol Başakşehir ile çekişen Galatasaray'da Sinan Gümüş'ün menajerinin Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli ile görüştüğü ve bu yüzden kadroya alınmadığı söylendi.

Diagne ve Mitroglou transferi ile takımdaki yerini kaybeden Sinan Gümüş'ün Antalya maçı kadrosunda olmama nedeni ortaya çıktı. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan oyuncunun menajerinin Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli ile görüştüğü ve bu nedenle kadroya alınmadığı öğrenildi. Sarı kırmızılı ekip ile hala sözleşme imzalamayan Sinan Gümüş'ün sezon sonunda Fenerbahçe'ye gidebileceği iddia edildi. (Fotomaç)