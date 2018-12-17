Sinan Meydan Atatürk Etkisi'ni Anlatıyor

Türkiye'nin kurucu liderinin dün, bugün ve yarın üzerindeki etkisini ortaya koyan Atatürk Etkisi, Mustafa Kemal Atatürk'ün yapıcı ve ilerici siyaset anlayışını, hayat duruşunu ve liderlik özelliklerini anlatıyor.

Atatürk'ün kurucu ve kurtarıcı etkisini ele alan Sinan Meydan, iflasın, işgalin, direnişin ve kurtuluşun tarihini yazıyor.

Atatürk Etkisi'ni doğru anlayabilmek için Çanakkale'yi, Suriye- Filistin'i, TBMM'yi Sakarya'yı, Kütahya- Eskişehir'i, Büyük Taarruz'u, Lozan'ı iyi bilmek gerektiğini vurgulayan Sinan Meydan, Atatürk Etkisi adlı bu kitabının II. Abdülhamit'le başlayıp, Menderes'le devam edip, Mussolini ve Hitler'le bitmesinin sırrı da işte tam burada gizlidir. Abdülhamit Etkisi'ni, Menderes Etkisi'ni, Mussolini ve Hitler Etkisi'ni bilmeden, 'Atatürk Etkisi' doğru anlaşılamayacağı için kitapta bu kişilerin yarattığı etkileri de ayrıntılı olarak anlattım" ifadelerini kullanıyor.

Atatürk Etkisi'nin vatanı emperyalizmin pençesinden, sarayın/sultanın baskısından ve geri kalmışlığın çilesinden kurtardığının altını çizen Sinan Meydan, Osmanlı'nın son dönemlerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna, yapılan devrimlerden yıkılan cehalet duvarlarına, medeni bir toplum için atılan adımlardan cumhuriyetin kazanımlarına kadar birçok başlığı ele alıyor.

"Atatürk Etkisi yaşanmış, bitmiş, dünde kalmış, tarih olmuş bir etki değildir; bugün hâlâ canlıdır, diridir, yepyenidir ve hâlâ kurtarıcı niteliğini korumaktadır" diyen Sinan Meydan'ın Atatürk Etkisi kitabı tüm kitapçılarda…

Kaynak: Bültenler