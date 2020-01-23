Sinan Oğan, cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı

Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, CTT TV'de Korcan Karar ile 60 Dakika programında soruları yanıtladı. Sinan Oğan, programda cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıkladı.

"MUHTEMEL CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLARINDAN BİRİSİYİM"

Program sunucusu Korcan Karar'ın "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Erdoğan'ın muhtemel rakipleri kimler olabilir?" sorusuna yanıt veren Oğan, "Seçimler eğer zamanında yapılacaksa şu an muhtemel rakiplerinden birisiyle konuşuyorsunuz. Onu söyleyebilirim" dedi.

"DÜNYA GENÇ LİDERLERİ İŞ BAŞINA GETİRİYOR"

Sunucu aldığı bu cevap ile şaşkınlık şaşkınlık yaşarken, "Bunu biraz daha açar mısınız? Çok da iddialı söylediniz" sözlerine cevap veren Oğan, " Türkiye 'de nüfusun önemli bir kısmı genç nüfustan oluşuyor. Türk halkının büyük bir kısmı milliyetçi duygularla yoğrulmuş. Dünyada iki önemli rüzgar var. Bir: Genç liderleri dünya artık iş başına getiriyor. İnsanlar artık koşturan, koşan, çalışan, dünyayı okuyabilen genç lider isitiyor. İkincisi: Artık milliyetçi, vatanını milletini seven liderlere ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

"ADAYLIKLA İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ SÜRDÜRÜYORUZ"

Sinan Oğan açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"O sebeple bu şartları kendisinde gören bir siyasetçi olarak Türkiye'yi yönetme sevdasında olan bir siyasetçi olarak elbette ki bu hakkı kendimizde görüyoruz. Bununla ilgili çalışmamızı sürdürüyoruz. Ve inşallah günü zamanı geldiğinde de bunu hep beraber göreceğiz. Arkamda Türk milleti ve Türk milliyetçileri."

SİNAN OĞAN KİMDİR?

1 Eylül 1967 Iğdır doğumludur.

Sinan Oğan, stratejik araştırmacı ve 24. dönem MHP Iğdır milletvekilidir.

Azeri kökenli olan Sinan Oğan, Marmara Üniversitesi İİBF mezunu olup yüksek lisans çalışmasını aynı üniversitede tamamladı. Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi'nde (MGİMO) doktora çalışmasını tamamlamıştır.

İleri düzeyde Rusça ve akademik düzeyde İngilizce bilen Sinan Oğan, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde araştırma görevlisi, Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesinde öğretim görevlisi ve Dekan Yardımcısı olarak görev yaptı.

TİKA Azerbaycan Temsilcisi de olan Sinan Oğan'a Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından "Devlet Nişanı" ile taltif edildi.

Sinan Oğan, aynı zamanda Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Rusya Ukrayna Araştırmaları Masası Başkanlığı yaptı.

Sinan Oğan, TÜRKSAM'ı kurdu ve Başkanlığını yaptı. Valdai Formu Üyesi olan Sinan Oğan'ın yayınlanmış 3 kitabı ve 500'den fazla makalesi bulunmaktadır.

Milliyet Gazetesi "Sosyal Bilimler", Marmara Üniversitesi "Akademik Üstün Başarı" ve Ekoavrasya Derneği "Türk Dünyasına Hizmet" ödüllerinin sahibi olan Sinan Oğan, "İnterpress Media Takip Merkezi" tarafından 2010 yılında televizyon ekranlarında en çok tartışılan konu ve en çok ekranda yer alan isimler üzerine yapılan bir çalışmada 131 haberle, Türkiye'de televizyon ekranlarında en fazla boy gösteren isimleri arasında yer aldı.

Sinan Oğan, 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Iğdır milletvekili seçilmiştir.

Türkiye-Arnavutluk ve Türkiye-Nijer Parlamentolararası Dostluk Grupları üyesi ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Genel Sekreteridir.

Haziran 2015 Türkiye Genel Seçimleri'nde partisinden aday gösterilmedi.