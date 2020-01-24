Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan katıldığı bir programda cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıkladı. Kısa sürede ülke gündemine giren konu sonrası Sinan Oğan kimdir, Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan Sinan Oğan kimdir konuları araştırıldı.

SİNAN OĞAN KİMDİR?

Sinan Oğan Doğum Tarihi: 1 Eylül 1967

Sinan Oğan Kaç Yaşında: 52 yıl yaşında

Sinan Oğan Nereli: Iğdır

Sinan Oğan Eş: Gökçen Oğan

Sinan Oğan Kitaplar : Azerbaycan ekonomisi

Sinan Oğan Eğitim: Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü, Marmara Üniversitesi

Sinan Oğan Ebeveynler: Kıymet Oğan, Adil Oğan

SİNAN OĞAN BİYOGRAFİ

Sinan Oğan, Türk stratejik araştırmacı ve siyasetçidir. 2011 Türkiye genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Iğdır milletvekili olarak meclise giren Oğan, Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde partisinden aday gösterilmedi.

Sinan Oğan

SİNAN OĞAN EĞİTİMİ VE KARİYERİ

Sinan Oğan 1 Eylül 1967 tarihinde Iğdır'ın Melekli köyünde doğdu. Aslen Azerbaycan Türklerindendir. Marmara Üniversitesi İİBF mezunu olup yüksek lisans çalışmasını aynı üniversitede tamamlamıştır. Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi'nde (MGİMO) doktora çalışmasını tamamlamıştır. İleri düzeyde Rusça ve akademik düzeyde İngilizce bilmektedir. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde araştırma görevlisi, Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesinde öğretim görevlisi ve Dekan Yardımcısı olarak görev yaptı. TİKA Azerbaycan Temsilcisi oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından "Devlet Nişanı" ile taltif edilmiştir. Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Rusya Ukrayna Araştırmaları Masası Başkanlığı yaptı. TÜRKSAM'ı kurdu ve Başkanlığını yaptı. Yayınlanmış 3 kitabı ve 500'den fazla makalesi bulunmaktadır. Milliyet Gazetesi "Sosyal Bilimler", Marmara Üniversitesi "Akademik Üstün Başarı" ve Ekoavrasya Derneği "Türk Dünyasına Hizmet" ödüllerinin sahibidir. "İnterpress Media Takip Merkezi" tarafından 2010 yılında televizyon ekranlarında en çok tartışılan konu ve en çok ekranda yer alan isimler üzerine yapılan bir çalışmada 131 haberle, Türkiye'de televizyon ekranlarında en fazla boy gösteren isimleri arasında yer aldı.

SİNAN OĞAN SİYASÎ KARİYERİ

12 Haziran 2011 genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Iğdır milletvekili seçilmiştir. Türkiye-Arnavutluk ve Türkiye-Nijer Parlamentolararası Dostluk Grupları üyesi ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Genel Sekreteridir. 26 Ağustos 2015 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edildi. Açtığı davayı kazanarak 2 Kasım 2015 tarihinde ihraç edildiği MHP'ye geri döndü.10 Mart 2017 tarihinde Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Isparta Milletvekili Nuri Okutan ile birlikte MHP'den tekrar ihraç edildi.

SİNAN OĞAN İŞ HAYATI

• Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

• Azerbaycan'da üniversitelerde ekonomi konusunda öğretim görevlisi

• TİKA Azerbaycan temsilciliği

• ASAM Kafkasya ve Rusya Ukrayna Araştırmaları Masası Başkanlığı

• Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Analizler Merkezi - TÜRKSAM başkanı

• Kapadokya Meslek Yüksekokulu, Dış İlişkilerden Sorumlu Müdür Yardımcısı