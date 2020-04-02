Sinan ve Mete saatli eve giriyor

Tozkoparan 'ın 5 Nisan Pazar günü yayınlanacak olan yeni bölümünde neler olacak:

Tozkoparanlar nihayet taşa kavuşmuştur fakat bu kez de Karayel, Cezeri'nin makinesini kötülüklere engel olacaklarını düşünerek ele geçirmiştir.

Mavi Ay taşı alıp Salih Usta'nın evine döndüğünde, Cezeri'nin makinesinin ortada olmadığını fark eder. Makinenin olduğu yere bir Kuzgun tüyü bırakılmıştır. Tozkoparanlar bu işin arkasında kimin olduğunu çözmeye çalışırlar. Büyükler, Kaya ve adamlarının peşine düşerken; Mavi Ay telefonlarına gelen mesajla bu işin arkasında Karayel'in olduğunu anlar. Karayel, durumu büyüklere haber verirlerse makineyi bozacaklarını Mavi Ay'a bildirir. Mavi Ay için iş başa düşer ve hep birlikte Karayel ile yüzleşmek için Saatli Ev'e giderler. Saatli Ev hakkında anlatılan hikâyeler hem Mavi Ay hem de Karayel üyelerini korkutur. Sinan ve Mete, eve girerek Saatli Ev'in meşhur guguklu saatini almaya çalışacaklardır. Saati almayı ilk kim becerirse, Cezeri'nin makinesi de onda kalacaktır.

Mavi Ay, makinenin Karayel'de olduğunu büyüklere söyleyecek mi? Mete, Sinan'dan önce saati bulup alabilecek mi? Saatli Ev hakkında anlatılan hikâyeler doğru mu? Cezeri'nin makinesi günün sonunda kimin elinde kalacak?

Tüm soruların cevapları ve daha fazlası 5 Nisan Pazar saat günü 17.00'de TRT 1'de…

Kaynak: Bültenler