Sınav başladı, Aydın sessizliğe büründü

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında Aydın sessizliğe büründü.

Sınav başladı, Aydın sessizliğe büründü
27.06.2020 14:33 | Son Güncelleme: 27.06.2020 15:11
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında Aydın sessizliğe büründü.

Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği YKS sınavı saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bugün sabah saat 09.00'da başlayan yasak sonrasında Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'de sokaklar boş kaldı, şehir adeta sessizliğe büründü. Oluşabilecek yoğunluğu ve salgının bulaşma riskini azaltmak amacıyla ülke geneli uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 15.00'te sona erecek. Sınavın ikinci ve üçüncü oturumu dolayısıyla Pazar günü de devam edecek olan kısıtlama sabah 09.00'da başlayacak ve akşam üzeri 18.00'de bitecek.

Sınav bölgelerinde yoğunluk oluştu

Okul çevresinden uzaklaşmamak kaydı ile kısıtlamadan muaf olan öğrenci velileri, okul bölgesinde yoğunluğa neden oldu. Maske kulllanımı ve sosyal mesafe kuralları gereği tüm önlemlerini alan emniyet ve zabıta ekipleri, sık sık velilere uyarılarda bulundu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Efeler, Sabah, Aydın, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti Yaşam
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
İsrail’de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Dünya
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Son Dakika: ÖSYM, YKS’de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı Güncel
Son Dakika: ÖSYM, YKS'de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı
Alişan’ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Magazin
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti Dünya
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Güncel
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye’yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl’de vatandaşlar Müge Anlı’ya çağrı yaptı Yaşam
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Haberler››Güncel››Sınav başladı, Aydın sessizliğe büründü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:54: Ruslarla ilgili sözleri nedeniyle Adil Gür hakkında soruşturma başlatıldı - Haber 00:39: Kurban tedbirleri açıklandı - Haber 00:19: Lübnanlı Şii alim Tufeyli: "Erdoğan, Libya'nın istikrarı için çabalıyor" - Haber 00:18: SARIYER'DE DAMACANA YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ - Haber 00:15: ABD Başkan Yardımcısı Pence "Kovid-19" nedeniyle Florida ve Arizona ziyaretlerini iptal etti - Haber 00:14: Murat Bardakçı, İBB'nin satın aldığı tablodaki meçhul kişinin Cem Sultan olmadığını söyledi - Haber 00:05: Hindistan'dan Çin'le gerilimi artıracak adım - Haber 16:51: 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti - Haberler 15:45: Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu - Haberler 12:53: Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı - Haber