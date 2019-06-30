Sınav başladı! DGS saat kaçta bitecek, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Üniversitelerin ön lisans bölümlerini bitirmeye hak kazanan bireylerin, eğitimlerini lisansa tamamlamak için girdikleri sınav heyecanı bugün yaşanıyor. Peki, 10:15'te başlayan DGS saat kaçta bitecek? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

DGS SAAT KAÇTA BAŞLADI?

Sınav saat 10:15'de başladı ve adaylara 150 dakika süre verildi. Sınavın bitiş saati ise 12:45 olarak belirlendi.

DGS'DE KAÇ SORU SORULACAK?

120 sorudan oluşan DGS'de sayısal ve sözel testler uygulanacak. Pazar günü düzenlenecek 2019-DGS'nin sonuçları sadece 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.

ÖSYM'DEN SAAT UYARISI YAPILDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 30 Haziran'da uygulanacak 2019 Dikey Geçiş Sınavı'na (2019-DGS) katılacak adaylara saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları ÖSYM tarafından 25 Temmuz'da açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.