Sınav çıkışı, kalem ve silgilerini ihtiyaç sahipleri için bağışladılar

Sınav çıkışı, kalem ve silgilerini ihtiyaç sahipleri için bağışladılarVAN'ın Erciş ilçesinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ni (AYT) giren öğrenciler, sınav bitiminde kalem ve silgilerini bağışladı.

28.06.2020 16:03 | Son Güncelleme: 28.06.2020 16:43
Sınav çıkışı, kalem ve silgilerini ihtiyaç sahipleri için bağışladılar
VAN'ın Erciş ilçesinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ni (AYT) giren öğrenciler, sınav bitiminde kalem ve silgilerini bağışladı. Toplanan kalem ve silgiler, kırsal mahallelerdeki ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacak. Van'da üniversite adayları ve ailelerinin, YKS'nin ikinci oturumu olan AYT heyecanı başladı. Saat 10.15'te başlayan sınav, 180 dakika sürdü. Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Van'ın Erciş ilçesinde sınavdan çıkan öğrenciler, Gençlik Merkezi'nin yürüttüğü Genç Dönüşüm Projesi'ne, Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine bırakılan kutulara kalem ve silgilerini atarak destek oldu. Toplanan kalem ve silgiler, kırsal mahallelerde maddi durumu iyi olmayan öğrencilere dağıtılacak.
Erciş Gençlik Merkezi çalışanı Taha Demir, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yürüttüğü projeye destek için böyle bir çalışma başlattıklarını belirterek, "Bizler, sınavdan çıkan öğrencilerden kalem ve silgi talep ettik. Bu kalem ve silgileri Genç Dönüşüm Projesi kapsamında, kırsal mahallelerdeki okullarımızda eğitim gören öğrencilerimize vereceğiz" dedi. Sınav çıkışı, kalem ve silgilerini ihtiyaç sahipleri için bağışladılar

Kaynak: DHA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Erciş, Genç, Van, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu Güncel
Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu
Son dakika: EBA TV’de yayınlanacak yaz okulu programları yarın başlıyor Eğitim
Son dakika: EBA TV'de yayınlanacak yaz okulu programları yarın başlıyor
Tıp dünyası Hindistan’da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor Dünya
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak Ekonomi
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
YKS’den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Sağlık
YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Esed’in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı Dünya
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Bodrum Belediye Başkanı’ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt Güncel
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt
Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca, talihsiz bir kaza geçirdi Magazin
Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca, talihsiz bir kaza geçirdi
Haberler››Güncel››Sınav çıkışı, kalem ve silgilerini ihtiyaç sahipleri için bağışladılar - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:07: Son Dakika | Ataşehir'de ormanlık alanda yangın - Haber 17:06: Son Dakika: İstanbul Kayışdağı'nda orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. - Haber 17:05: Son dakika haberleri | - Eğitimci Serdar Şeker AYT sorularını değerlendirdi - Haber 17:05: Sofya'da 70 yıl aradan sonra ilk kez hatim merasimi düzenlendi - Haber 17:04: Son dakika haberi! Tepebaşı'ndan öğrencilere moral desteği - Haber 16:39: Ünlü şarkıcı Reyhan Karaca, talihsiz bir kaza geçirdi - Magazin 15:57: İmamoğlu duyurdu: İlk kadın cankurtaranlar göreve başladı - Haber 15:08: Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt - Haber 14:49: Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu - Haber 14:19: Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor - Haberler