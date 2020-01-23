Sınav stresini yenmek için kullandığı ilaçlar gözlerinden etti

Antalya 'da yaşayan lise öğrencisi 17 yaşındaki Hikmet Mina Kara isimli genç kız sınav stresini yenmek için başvurduğu özel hastanede verilen ilaçlardan dolayı vücudunda ciddi yanıklar oluşarak, görme yetisini kaybettiği iddia edildi. Aldığı ilaçlardan dolayı fenalaşan genç kız Antalya Eğitim ve Araştırma hastanesinde yoğun bakıma alındı.

ANNE, KIZINI İLAÇLARIN OLUMSUZ ETKİLEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

İddiaya göre, Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Hikmet Mina Kara'ya, sınav stresini yenmek için başvurduğu özel hastanede ilaç verildi. İlacın yan etkisiyle vücudunda yaralar oluşan genç kız, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren genç kızın annesi Burcu Sargın, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının sınavlara hazırlanırken heyecanlandığı için özel hastaneye başvurduklarını ve burada verilen ilacın kızını olumsuz etkilediğini öne sürdü.

MAMAYLA BESLENİYOR

Yoğun bakımda olmasına rağmen kızının yanından hiç ayrılmadığını belirten Sargın, "Kızımın vücudunun her yerinde tırnaklarının ucuna kadar yaralar çıktı. Yaralar yanığa çevirdi. İkinci derecede yanıklar oluştu. Dudağının içinde ve çevresinde de ciddi yanıklar var. Yaralar gözlerini de etkiledi, görme yetisini kaybetti. Bir haftadır mamayla besleniyor." diye konuştu.

''KIZIMIN ÜZERİNE KEZZAP DÖKÜLMÜŞ GİBİ ''

Hikmet Mina'nın karnesini alamadığını ifade eden Sargın, kızının yanında dik durmaya çalıştığını, ona bebek gibi baktığını anlattı.Üç çocuğu olduğunu belirten Sargın, "Altı yaşında çocuğum var, kokusunu özledim ama kızımı bırakıp eve gidemiyorum. Kızımın üzerine kezzap dökülmüş gibi. O da sağlıkçı olacaktı, hayalleri vardı. Sağlık Bakanlığına şikayette bulundum." ifadesini kullandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık İl Müdürü Ünal Hülür ise şikayetin kendilerine ulaştığını belirterek, "Konuyla ilgili müdürlük olarak inceleme başlattık" dedi.