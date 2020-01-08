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Sınav öncesi sterlerini kartopu oynayarak attılar

Eskişehir'de günlerdir devam eden kar yağışı ile şehir adeta beyaz bir örtüye büründü.

08.01.2020 13:21 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:27 Sınav öncesi sterlerini kartopu oynayarak attılar
'de günlerdir devam eden kar yağışı ile şehir adeta beyaz bir örtüye büründü. Kimi zaman bu durum zor anlar yaşatsa da öğrencilerin buluşarak kartopu oynaması ile yüzleri güldü.

Eskişehir'de 6 Ocak gece saatlerinden itibaren başlayan ve etkisini günlerdir gösteren kar yağışıyla birlikte, Eskişehirliler her sabah gözlerini kar manzarasıyla birlikte açıyor. Günlerdir şehir genelinde ulaşım sıkıntısı yaşatan yoğun kar yağışı vatandaşların okullarına, işlerine geç kalmalarına ve çeşitli kazalara sebep olmuştu.

Öte yandan Espark Alışveriş Merkezi'nin arkasında 'Kartopu savaşı' yapmak için sözleşen üniversite öğrencileri finallerinin öncesinde streslerini kartopu oynayarak attı.

"Ömrümde bırakın kartopu savaşı yapmayı, fotoğrafların haricinde kar görmemiştim"

Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde hazırlık okuyan Ömer Tevfik Genç, Eskişehir'deki ilk yılı olduğunu geldiği şehir olan Muğla'da daha önce hiç kar görmediğini belirten Genç, "Bugün burada kartopu savaşı yapmak için toplandık, kimse birbirini tanımıyor ama herkes birbirini tanıyormuş gibi farklı bir ortam. Ben aslen Urfalıyım ama Muğla'da yaşıyordum, Eskişehir'e gelesiye kadar ömrümde bırak kartopu savaşı yapmayı fotoğrafların haricinde kar görmemiştim çok güzel bir deneyim oldu benim için, bu yüzden de çok mutluyum." diye ekledi.

Öğrencilerin 'gaza gelip' tramvaya kartopu atmasıyla birlikte polis ekiplerince uyarılan öğrenciler 'bu kadar yeter' deyip etkinliklerini sonlandırdılar. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Sabah, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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