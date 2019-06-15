15.06.2019 13:08
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Sınav salonunda bayılan aday, hastaneye kaldırıldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) Cumhuriyet Üniversitesinde (CÜ) giren Aleyna Kayhan (19), sınav sırasında baygınlık geçirince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) Cumhuriyet Üniversitesinde (CÜ) giren Aleyna Kayhan (19), sınav sırasında baygınlık geçirince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, CÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunda sınava giren Aleyna Kayhan, oturum başladıktan yaklaşık 45 dakika sonra baygınlık geçirdi.
Salondaki görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ayhan, ambulansla CÜ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sınav heyecanı nedeniyle baygınlık geçirdiği öğrenilen Ayhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Sınav salonunda bayılan aday, hastaneye kaldırıldı
Kaynak: AA
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Kayhan, Güncel

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