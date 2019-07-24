Sınav sonuçlarına değil, geleceğe odaklanın!

En az sınav hazırlığı kadar önemli olan tercih maratonu başladı. 23-29 Temmuz tarihlerinde adaylar ÖSYM aday işlemlerinden tercih başvurularını yapabilecek. YKS'de yüzde 100 başarı elde eden Bornova Kolejinin Rehber Öğretmeni Görkem Gül Şener de üniversites adaylarına bazı tavsiyelerde bulundu. Şener, "Seçmiş olduğunuz yükseköğretim programını tercih edip mesleğe atıldığınızda " Bu insan bu iş için dünyaya gelmiş!"dedirtin." diye konuştu.

TERCİH LİSTESİ NASIL HAZIRLANMALI?

Bornova Koleji Rehber Öğretmeni Görkem Gül ŞenerYKS tercihlerini yaparken mutlaka ÖSYM tercih ve yerleştirme kılavuzunu incelenmesi gerektiğini söyledi. Şener, "Öğrenci ilgili bölümün ilgili puan türünü, başarı sırasını dikkate alarak tercihini yapmalı. Tercih listesi hazırlanırken tercih konusunda uzman, öğrenciyiiyi tanıyan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik servisinden destek alınması sağlıklı tercih yapılması açısından önemlidir.Üniversite tercihi yaparken en önemlisi meslek seçimidir. İstediğiniz mesleği ön plana alarak tercih sıralamamızı belirlememiz geleceğimiz için iyi bir seçim olacaktır." diye konuştu.

PEKİ , MESLEK SEÇİMİMİ NASIL YAPMALIYIM?

"Meslek seçimi, sadece gelecekte nasıl bir işte çalışacağınızı değil, nasıl bir yaşam biçimi istediğinizi belirleyen ve hayat boyu devam eden bir süreç olacağından, önemli bir karar." diyen Şener, meslek seçimi yapılırken seçilecek mesleğin kişilik özelliklerine ve yeteneklerine uygun olması gerektiğinin altını çizdi. Seçilecekmesleğin çalışma koşullarının, iş olanaklarının araştırılmasının, sağlıklı meslek seçimi açısından önemli olduğuna dikkat çeken Şener;"Geleceğin mesleği" yoktur, "geleceğin insanı" vardır. İlgi ve yeteneklerinize uygun olan meslekleri seçmeniz, işinizde mutlu ve başarılı olmanızı sağlayacaktır. Bu doğrultuda sizi iyi tanıyan ailenizin ve yakın çevrenizin düşüncelerini dikkate alabilirsiniz. Ancak unutmayın, bu hayat sizin, son kararı verme sorumluluğunu siz taşımalısınız.Unutmayalım ki vereceğiniz doğru karar sizlerin mesleğini doğru yapan mutlu insan olmanızda etkili olacak ve ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacaktır." dedi.