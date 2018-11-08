Sınav Stresine Yunus ve Fok Gösterisi Molası

Antalya
'da lise son sınıflardaki 27 bin öğrenci, yunusların ve fokların gösterileriyle sınav stresinden uzaklaşıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi
, üniversite sınavına girecek öğrencilerin performansını artırmak, onlara moral vermek ve unutulmaz anılar yaşatmak amacıyla sosyal proje başlattı. Proje kapsamında merkezde ve ilçelerdeki lise son sınıf öğrencilerine yönelik Dolphinland'de fok ve yunus gösterileri düzenleniyor.
Gösteride 3 yunus ve 2 fok, sergiledikleri oyunlarla öğrencileri eğlendiriyor. Renkli görüntülerin yaşandığı gösteride, yunus ve foklar, basket atıyor, halkalardan geçiyor, havuzdan çıkıp öğrencileri selamlıyor. Yeteneklerini sergileyen foklar, öğrenciler için resim yapıp kısa bir konser veriyor.
Bugünkü öğrencilerin etkinliğine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
ile eşi Ebru Türel de katıldı. Gösterileri izleyen Türel çifti, sohbet ettikleri öğrencilere tavsiyelerde bulundu.
Menderes Türel, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak gençlerin hayatlarını kolaylaştırmak için önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.
Öğrencilerin sosyal aktivitelere de ihtiyaç duyduğunu ifade eden Türel, "Çalışmak önemli ama bu tür etkinliklerle moral depolamamız gerekiyor." dedi.
Öğrencilere anın keyfini çıkarmalarını öneren Türel, "Burada balıklarla yüzmeye de çalışmayın." diye espri yaptı.
Ebru Türel de katılımcılar arasında, Antalya'da yaşayan ancak hayatında hiç bu tür gösterilere katılmayan öğrencilerin olduğunu söyledi.
Öğrencilere hem hayatlarında bir ilki yaşattıklarını hem Antalya'nın güzelliklerini keşfetmelerini sağladıklarını hem de sınav stresinden uzaklaştırdıklarını dile getiren Türel, öğrencilerle farklı etkinliklerle de buluştuklarını sözlerine ekledi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi,Antalya
08 Kasım 2018 Perşembe 17:59