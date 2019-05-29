Sınav sürecinde nelere dikkat edilmeli?

İELEV Özel Lisesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü, sınav öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenleri detaylandırdı.

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte sınav stresi de doruğa çıktı. Öğrenciler bir yandan sınavlardaki başarılarının, diğer yandan ise dinlenebilecekleri bir tatilin hayalini kuruyorlar. Bu süreçte neler yapılması gerektiğini İELEV Özel Lisesi PDR Bölümünden uzmanlar üç aşamalı olarak yanıtladı.

Sınavları önemseyin: Deneme sınavlarını ve konu testlerini hangi sırayla ve her bir test türüne ortalama ne kadar zaman ayırmanız gerektiğine karar verebilmeniz için bir alıştırma olarak görün.

Sistemli okuma yapın: Önce soru kökünü okuyun ve sorunun sizden ne istediğini anlamaya odaklanın. Daha sonra soruda verilen bilgiyi okuyup, ardından soru kökünü gözden geçirin.

Etkin bir zaman yönetimi stratejiniz olsun: Sınava hangi test türünden başlayacağınızın ve nasıl bir sıralamayla devam edeceğinizin kararını önceden verin.

Cevabından emin olmadığınız soruları boş bırakın: Tüm test bittikten sonra zaman artarsa soruyu en baştan değerlendirip çözmek (turlama tekniği) en iyi yöntemdir. Böylece bir süre geçtikten sonra soruya daha yüksek konsantrasyonla yaklaşabilirsiniz.

Sınav sonrasında, çözülemeyen, zorlanılan soruların çözümlerini öğrenin, eksiklerinizi kapatın: Turlama tekniği, konsantrasyon üst düzeyde olacağından burada da en iyi yöntemdir.

IELEV Özel Lisesi PDR Bölümü uzmanları sınava hazırlanırken dersleri verimli geçirmenin, kitap okumanın, bilgi seviyesini artırmanın, programlı çalışmanın ve sağlıklı beslenmenin de önemine değindi. Sınav sırasında ise kendini dış ortamdan soyutlamanın, soruları doğru okumanın, özgüvenli ve sakin olmanın oldukça önemli olduğu ifade edildi.

Sınav sonrasında neler yapılmalı?

Sınavda cevaplanamayan ya da zorlanılan soruların çözümlerini sonrasında öğrenmekte fayda var.

Bunun yanı sıra belirli bir konuda fazla hata yapıldıysa, onu tekrar etmeyi ve doğrusunu öğrenmeyi ihmal etmemek gerekiyor.

Sınav sonuçlarını eksikliklerin fark edileceği bir fırsat olarak değerlendirmek ve gerekli planlamayı yapmak da sonuca daha kesin adımlarla yürümeyi sağlayan önlemler olarak gösteriliyor.

Kaynak: Bültenler