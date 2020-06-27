Sınava giderken ölümden döndü

Samsun'da YKS sınavına giden ailenin aracına kamyon çarptı.

Sınava giderken ölümden döndü
27.06.2020 14:50 | Son Güncelleme: 27.06.2020 15:33
Samsun'da YKS sınavına giden ailenin aracına kamyon çarptı. Maddi hasarlı atlatılan kaza sonrasında sınav öğrencisi okuluna yetiştirildi.

Samsun'un Terme ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmek için yola çıkan ailenin aracına kamyon çarptı.

Alınan bilgiye göre, sabah 08.30'da elektrik kesintisi nedeniyle trafik lambalarının yanmadığı Terme ilçesinde Samsun-Ordu karayoluna çıkan Ömer Yılmaz hakimiyetindeki 55 RL 774 plakalı otomobile, karayolunda seyir etmekte olan kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç kullanılamaz hale geldi. Kaza, maddi hasarlı olarak atlatıldı.

Araçta bulunan ve Çarşamba Fen Lisesi'nde YKS sınavına girecek olan Özge Yılmaz, Terme Arama Kurtarma Ekibi (TAKE) tarafından sınavına yetiştirildi.

"Büyük bir gerilim yaşadım"

Uzun süren sınav stresi üzerine yaşanan kazanın da kendisini kötü etkilediğini dile getiren Özge Yılmaz, "Sınava gireceğim okula gitmek üzere yola çıktık. Biranda ne olduğunu anlayamadığım büyük bir gürültüyle karşılaştım. Kaza sonrasında TAKE ekibi beni sınavıma yetiştirdi. Sınav için heyecanlıydım ancak kaza sonrasında büyük bir gerilim yaşadım" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Samsun, Terme, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti Yaşam
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
İsrail’de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Dünya
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Son Dakika: ÖSYM, YKS’de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı Güncel
Son Dakika: ÖSYM, YKS'de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı
Alişan’ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Magazin
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti Dünya
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Güncel
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye’yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl’de vatandaşlar Müge Anlı’ya çağrı yaptı Yaşam
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Haberler››3. Sayfa››Sınava giderken ölümden döndü - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

00:40: Yangında 5 ev, 5 ahır ve samanlıklar yanarak kül oldu - Haberler 00:38: Nevşehir'de arabalı sinema keyfi devam ediyor - Haberler 00:31: Sarıyer'de kamyon şarampole uçtu: 2 yaralı - Haberler 00:18: Bursa'da korku dolu saatler...Çiçekçi dükkanı alevlere teslim oldu - Haberler 00:15: 27 Haziran 2020 Haberleri - Haberler 00:13: Libya ordusu: Sirte ve Cufra'yı paralı askerlerden temizlemek zorunluluk oldu - Haberler 23:21: Sayısal Loto'nun iki hafta üst üste Ankara'da aynı ilçeye çıkması dikkat çekti - Haberler 16:51: 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti 15:45: Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 12:53: Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı