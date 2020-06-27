Sınava girecek öğrencilere maske, dezenfekte ve su hizmeti verildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavı (YKS) yapılan tüm okulların önlerinde stant kurarak öğrencilere maske, dezenfekte ve su hizmeti verdi.

Sınava girecek öğrencilere maske, dezenfekte ve su hizmeti verildi
27.06.2020 13:40 | Son Güncelleme: 27.06.2020 13:44
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi Yüksek Öğrenime Geçiş Sınavı (YKS) yapılan tüm okulların önlerinde stant kurarak öğrencilere maske, dezenfekte ve su hizmeti verdi.

Kdz. Ereğli Belediyesi YKS'nın yapılacağı ilçe merkezinde 18 okulda tüm sınıflarda dezenfekte çalışması yapmıştı. Kdz. Ereğli Belediyesi ekipleri bu sabahta 18 sınav merkezinde stant kurarak sınav için gelen öğrencilere maske, dezenfekte hizmeti verip ücretsiz su dağıtımı gerçekleştirdi. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, "YKS ile yaşamının yeni kapılarını aralama telaşını yaşayan; bugünümüz ve yarınımız olan gençlerimiz. Biliyorum ki heyecanlısınız. Aileleriniz de en az sizler kadar heyecanlı. Bizlerin sizlere olan inancı tam, üstesinden geleceğinizden şüphemiz yok. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Ereğli Belediyesi, Zonguldak, Güncel, Haber

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