16.06.2019 13:47
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Sınava yanlış belgeyle gelen öğrencinin imdadına polis yetişti

Sınava yanlış belgeyle gelen öğrencinin imdadına polis yetişti

Sakarya'da polis ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna yanlış belgeyle gelen öğrenciye, giriş evrakını sınava bir dakika kala ulaştırdı.

Sakarya'da polis ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna yanlış belgeyle gelen öğrenciye, giriş evrakını sınava bir dakika kala ulaştırdı.
Alınan bilgiye göre, Erenler ilçesindeki Ali Dilmen Anadolu Lisesi'ne YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) için gelen kız öğrencinin yanında, dünkü oturuma ait giriş belgesi bulunduğu anlaşıldı.
Bunun üzerine öğrencinin ailesi, okulda görevli polislerden yardım istedi.
Okulun yakınındaki iş yerinden öğrenciye ait sınav giriş belgesinin çıktısını alan polis memuru Ahmet Akcebe, sınava bir dakika kala evrakı öğrenciye teslim etti.
Öte yandan, polisin okul bahçesine girerek koşması ve belgeyi öğrenciye teslim etmesi, diğer görevli memurlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Görüntülerde, görevli memurun Akcebe'ye "Koş koş" ve "Yetiştin bravo" şeklinde seslendiği duyuluyor.
Kaynak: AA
Anadolu Lisesi, Sakarya, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Polis, Güncel

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