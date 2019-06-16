Sınavda kullanılan kalem ve silgiler köy öğrencilerine gidecek

Yozgat
'ın Sorgun
ilçesinde, YKS sınavlarında kullanılan kalem ve silgiler, köylerde eğitim öğretim gören öğrencilere gidecek.
Sorgun Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Enver Taşkın, bu sınav döneminde Sorgun'da yaklaşık 4 bin öğrencinin sınava girdiğini belirterek, "Sınavın iki gün yapıldığını düşünecek olursak bu da en az 8 bin kalem ve silgi demektir. Biz bu rakamın yarısını toplayabilsek, gelecek yıl köylerde eğitim öğretim görecek bir çok dar gelirli öğrencinin kalem silgi ihtiyacını karşılamış olacağız." dedi.
Taşkın, gönüllülerden grup oluşturduklarını ve sınav merkezlerinde sınavdan çıkan öğrencilerden gönüllü olarak kalem ve silgileri topladıklarını ifade ederek, "Toplanan kalem ve silgiler Sorgun Gençlik Merkezi'nde muhafaza edilecek ve 2019-2020 eğitim öğretim yılı başında köylerde eğitim gören öğrencilerimize dağıtılacak." diye konuştu.