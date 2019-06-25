Sınavda tam puan alan öğrencilerden akranlarına öneriler

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alan Tekirdağ Çerkezköylü İsmail Arda Ergene ve Utku Asutay, başarılarının sırrının düzenli çalışmak olduğunu vurguladı.Çerkezköy Tepe Ortaokulu öğrencileri İsmail Arda Ergene ile Utku Asutay ailelerinin ve okullarının yanı sıra ilçenin de gurur kaynağı oldu.

İsmail Arda Ergene, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok değil ancak düzenli ders çalıştığını söyledi.

Sosyal aktivitelerden hiç kopmadığını vurgulayan Ergene, "Çeşitli aktivitelerde, sosyal sorumluluk projelerinde de görev aldım. Bu sene yapılan teknoloji tasarım ve görsel sanatlar sergimizde çalışmalarımı sergiledim. Evde ve köyümüzde bahçe işleri ile ilgilendim. Evde de kuş ve balık besliyorum. Hayat ile de iç içe çalışmalarımı sürdürdüm." dedi.

Genetik veya yazılım mühendisi olmak istediğini dile getiren Ergene, sınava girecek öğrencilere nitelikli sorular çözmeleri ve kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Sınava hazırlanan öğrencilere teknolojik aletlerle aralarına sınır koymalarını da öneren Ergene, "Bilgisayar oyunlarına kendilerini fazla kaptırmasınlar. Bu süreçte benim telefonum dahi yoktu." dedi.

"İnsanlık için yararlı şeyler yapmak istiyorum"

Tepe Ortaokulunun diğer 500 tam puan alan öğrencisi Utku Asutay da emeğinin karşılığını gördüğü için mutlu olduğunu ifade etti.

Asutay, "Hedefim ise tüm insanlık için yararlı şeyler yapmak istiyorum. Liseleri gezdikten sonra karar vereceğim. Öncelikli olarak Galatasaray Lisesi ve Bahçeşehir Koleji var." dedi.

Utku Asutay, şunları anlattı:

"Çok fazla zorlamadım aslında ama düzenli çalıştım. Düzenimi bozmamaya gayret gösterdim ve bu şekilde başarı geldi. Tüm sene boyunca basketbol oynadım. Bu benim için bir zevk. O olmadan da büyük ihtimalle başarı gelemezdi. Sosyal aktivitelerime de zaman ayırdım. Sadece son iki ay basketbolu bırakarak derslere ağırlık verdim. Ders çalışırken sorusu sayısına kesinlikle bakmıyordum sadece süreye bakmaya çalışıyordum. Soruların kalitesi yükseldikçe soru sayısı azalıyor. Günde 2,5 saat çalıştım. Her gün düzenli olması bana başarıyı getirdi."

Kaynak: AA