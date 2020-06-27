Sınavdan çıkan, plaja koştu

Yükseköğrenim Kurumları Sınavı(YKS)'nın ilk oturumum tamamlanmasıyla sınavdan çıkan öğrenciler stres atmak için plajlara koştu.

Sınavdan çıkan, plaja koştu
27.06.2020 17:26 | Son Güncelleme: 27.06.2020 18:24
Yükseköğrenim Kurumları Sınavı(YKS)'nın ilk oturumum tamamlanmasıyla sınavdan çıkan öğrenciler stres atmak için plajlara koştu.

YKS nedeniyle sabah 09.30'da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının saat 15.00 itibarıyla sonuçlanmasının ardından Kuşadası'nın plajlarında insan seli görüntüler oluştu. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Kuşadası'nda sınavdan çıkanlar ve sıcaktan bunalan vatandaşların en çok ilgi gösterdiği plajların başında dünyaca ünlü Kadınlar Plajı geldi.

Hava sıcaklığının 35 dereceyi aştığı Kuşadası'nda deniz suyu sıcaklığı da 23 derece olarak ölçülürken, sınavdan çıkan öğrenciler deniz, kum ve güneşin keyfini doyasıya yaşayarak stres attı. Tatilcilerin ve öğrencilerin ilgisi nedeniyle 600 metre uzunluğundaki Kadınlar Plajı'da zaman zaman insan selini andıran yoğunluk oluştu. Kalabalık nedeniyle sosyal mesafe kurallarının uygulanması için görevliler yoğun çaba sarf ederek, sürekli uyarılarda bulundu. Plajlar ve çevresinde Kuşadası Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri anons yapıp, vatandaşlara maskelerini takmaları ve denize girerken, güneşlenirken sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Kuşadası, Sabah, Güncel, Haber

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