Sınavlar 'emanetçiler'e yaradı

Elif YAVUZ-Mertcan ÖZTÜRK İSTANBUL-DHAOkul kantini ve çevredeki işletmeler, AÖF, KPSS, YKS, ALES, TUS, DGS gibi sınav dönemlerinde, sınava alınması yasak olan cep telefonu, çanta, anahtar, takı gibi yasaklı eşyaları 3 ile 5 lira arasında değişen ücretlerle emanet olarak alıyor. Sınav boyunca öğrencilerin eşyalarını muhafaza eden emanetçiler, bu yolla günlük yüzlerce lira kazanıyor.14-15 Aralık tarihinde gerçekleşen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sınavına giren öğrencilere, kimlik kontrolü sırasında cep telefonu, çanta, anahtarlık gibi eşyalarının sınav salonuna alınmayacağı belirtildi. Yanında yakını bulunmayan öğrenciler eşyalarını okul kantini ya da çevredeki kafeterya gibi işletmelere emanet olarak bırakmak zorunda kaldı.Sınav sebebiyle yaklaşık 10 kişinin emanet getirdiğini belirten bir kafe işletmecisi 'Hafta sonları genelde okullarımızda sınavlar oluyor. Sınavlarda insanlar mağduriyet yaşamasın diye biz de emanet olarak insanların cep telefonlarını, cüzdanlarını, çantalarını bıraktığı bir mekan olarak işletiyoruz burayı. Özel eşyalarının hepsini bırakabilirler. Cüzi rakamlar alıyoruz 2 lira 3 lira gibi sınav süresince, sonra geri veriyoruz. İçeride dolaplarımız var orada saklıyoruz. Bugün 10 kişi bıraktı. Başka yerlere de götürdükleri oluyor bu çevrede başka emanetçiler de var. Bu sistemden gayet memnunlar dedi.KİMLİK GÖRMEDEN EŞYALARI VERMİYORUZKafeterya girişine 'emanet alınır' yazısını asan Sabri Bulut ise Öğrenciler sınava girerken yanındaki emanetleri biz alıyoruz. Herhangi bir sorun olmuyor. Kimlik görmeden eşyaları vermiyoruz. Bilgilerini alıyoruz. Sınav bittikten sonra kimlik gösterince veriyoruz. Çok değerli telefonlar oluyor. Onların hepsi bize emanet. 6-7 senedir buradayız. Bir sıkıntı yaşanmadı. 3-5 lira civarında bir ücret alıyoruz diye konuştu. Sınava giren Ecem Yıldızhan da ?Eşyalarımı okul karşısındaki kafeteryaya bıraktım. 5 lira karşılığında. Güvenli olduğunu düşünüyorum. Zaten yanımda çok bir şey de yoktu diye konuştu.MECBUREN BIRAKIYORUZEmanetçileri güvenilir bulmadığını ancak mecbur kaldığı için emanet bıraktığını söyleyen Sayit Ahmet Yalçın ise ?Mecburen bırakıyoruz. Girişte polisin masasına bıraksak bence daha güvenli. Boşu boşuna para veriyoruz. Bir araba anahtarına 5 lira aldılar. Talep de çok her gelen mecburen bırakıyor. Güvenli bulmuyorum ama bırakıp gidiyoruz. Arabada para var, telefon var bilgisayar var diye konuştu.SORUMLULUĞU ALMAK ZORUNDA İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu ise sorumluluk aldıklarını ve bir bedeli olmasının normal olduğunu söyledi. Osmanoğlu, şöyle konuştu Cumartesi pazar okullar tatil olduğu için kantinci sınav zamanı mecbur açıyor. Arkadaşların emanetlerine sahip çıkıyor. Takdir edersiniz ki 10-15 bin liralık telefonlar var. Bunlar kaybolduğu zaman mesuliyeti kimde olacak Her okulda değil de bazı okullarda böyle bir sistem var. Bir telefon kaybolduğu zaman kantinci, 2-3 ay çalışmak zorunda o parayı çıkarmak için. Aldığı zaman da fişlerini kesiyorlar. Kaçak değil yani, kayıt altında. Kantinciler değnekçi değil. Kaybolan eşyadan sorumlular. O yüzden 2-3 lira almak normal bence. Çünkü emanete sahip çıkıyorsunuz. ÖSYM de kesinlikle telefonla girilmesini yasaklıyor. O zaman getirmesin kimse yanında. Getirdiği zaman da her şeyin bir ücreti var. Kantinci makbuz teslim etmişse onun sorumluluğu almak zorunda. Çünkü bir emanet teslim edilmiş ona. Emanet almışsa sahip çıkmak zorunda. Onun bedelini öder. Aldığımız paranın karşılığında biz fiş kesiyoruz. O da emaneti teslim aldığına dair bir belgedir. O sorumluluğu almak zorunda.