Sınavlardan önce okullarda dezenfekte çalışması yapılıyor

Yozgat Belediyesi ekipleri, sınav yapılacak okulları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte etti.

11.06.2020 18:59 | Son Güncelleme: 11.06.2020 19:46
Yozgat Belediyesi ekipleri, sınav yapılacak okulları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte etti.
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, 14 Haziran'da Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının yapılacağı 17 bina ve 221 salonu temizlediklerini belirtti.
Köse, "Liselere Geçiş Sınavı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesinde de aynı şekilde dezenfekte çalışması yapılacak. Öğrencilerimizin çok rahat ve temiz bir ortamda sınavlarını geçirmeleri için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Bütün öğrencilerimize sınavlarında başarılar diliyorum." dedi. Sınavlardan önce okullarda dezenfekte çalışması yapılıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Yozgat Belediyesi, Celal Köse, Yozgat, Güncel, Haber

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