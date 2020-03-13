Sincan Açık Cezaevi'nde 'koronavirüs' önlemi
Sincan Açık Cezaevi'nde 'koronavirüs' önlemiANKARA'daki Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü, koronavirüse karşı görevliler tarafından dezenfekte edildi.
13.03.2020 13:51 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:51
Sincan Açık Cezaevi'nde 'koronavirüs' önlemi
ANKARA'daki Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü, koronavirüse karşı görevliler tarafından dezenfekte edildi.
Adalet Bakanlığı'na bağlı kurumlarda, Türkiye'de koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından tedbirler alındı. Bu kapsamda, Sincan Açık Cezaevi Kampüsü dezenfekte edildi. Özellikle mahkum kabul alanları, koğuşlar, ortak alanlar, koridorlar, yemekhaneler, duruşma salonları, hükümlü ve tutuklu sevk nakil araçları, personel servis araçları ve sosyal tesisler gibi yerler temizlenerek, ilaçlandı. İlaçlama ve dezenfekte işlemlerinin, periyodik aralıklarla yapılmaya devam edileceği bildirildi.Öte yandan koruyucu önlemler kapsamında, görevli personele maske, dezenfektan ve eldivenler dağıtıldı. Kampüs içindeki birçok noktaya da koronavirüsten korunma yollarını gösteren bilgilendirici broşürler asıldı.Görüntü dökümü: - Koğuşların dezenfekte edilmesiYemekhanenin dezenfekte edilmesiÇalışmalarGenel detay
Haber-Kamera: Fatih POYRAZ- Harun ÖZALP/ANKARA, -
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Güncel
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Güncel
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Güncel
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Güncel
Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor
Güncel
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi