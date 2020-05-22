Sincan Belediyesi halk sağlığı için seferber oluyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreliğine kapatılan ve 11 Mayıs itibarıyla yeniden hizmete başlayan kuaför, berber ve güzellik salonları belirlenen hijyen kuralları çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor.

Sincan Belediyesi halk sağlığı için seferber oluyor
22.05.2020 12:27 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:32
Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreliğine kapatılan ve 11 Mayıs itibarıyla yeniden hizmete başlayan kuaför, berber ve güzellik salonları belirlenen hijyen kuralları çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor. Halk sağlığını korumak adına örnek bir seferberlik yürüten Sincan Belediyesi, söz konusu işyerlerine koruyucu ekipmanlar dağıtmaya başladı.

Kuaför, berber ve güzellik salonlarının açılma kararı üzerine Sincan Belediyesi ilçedeki 435 berber, 222 kuaför ve 18 güzellik salonunda hijyen çalışması başlatmış ve 8 ekip söz konusu iş yerlerini dezenfekte etmişti.

09.00-21.00 saatleri arasında çalışma, müşterilere randevu sistemiyle hizmet verme, sosyal mesafe kuralına riayet etme, çalışanların maske ve eldiven takmasını sağlama, kullanılan aletleri dezenfekte etme; havlu, önlük gibi malzemelerin tek kullanımlık olmasını sağlama gibi kurallara uyarak çalışan işyerlerine Sincan Belediyesi koruyucu ekipmanlar vererek destek çıktı.

Kuaför, Berber ve Güzellik Salonlarına Koruyucu Malzemeler Dağıtılıyor

300 iş yerine içinde tek kullanımlık havlu, eldiven, koruyucu önlük, maske, dezenfektan ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın bayram mesajının olduğu paketler dağıtılmaya başlandı. Ekipler kuaför, berber ve güzellik salonlarını tek tek gezerek uyulması gereken kuralları da anlatıyor.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, esnafın bayramını kutladı. Başkan Ercan koronavirüs tedbirleri kapsamında Sincan Belediyesinin kuaför, berber ve güzellik salonlarını dezenfekte ettiğini hatırlatarak, "Halk sağlığı için her imkanı seferber ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Esnaflarımızın hijyen kurallarına uyması hepimizin sağlığı açısından çok önemli. Bu kapsamda iş yerlerine koruyucu ekipmanlar dağıtıyoruz. Kurallara uyarak bu süreci birlikte atlatacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Sincan Belediyesi, Koronavirüs, Sincan, Kuaför, Güncel, Haber

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