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Sincan Belediyesi kadınlara evde spor hizmeti sunuyor

Yetkililer korona virüs salgının yayılmaması için "evde kal" uyarıları yaparken, Sincan Belediyesi evde hayatı renklendirecek uygulamaları hayata geçirdi.

16.04.2020 10:10 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:10
Sincan Belediyesi kadınlara evde spor hizmeti sunuyor
Yetkililer korona virüs salgının yayılmaması için "evde kal" uyarıları yaparken, Sincan Belediyesi evde hayatı renklendirecek uygulamaları hayata geçirdi. Dışarı çıkamayan kadınlar artık evde spor eğitmenleri eşliğinde spor yapmanın keyfini çıkarabilecek.

Sincanlıların korona virüs nedeniyle evde geçirdikleri zamanı daha verimli geçirmesi için birçok etkinlik dijital ortama taşındı. Kişisel gelişim eğitimleri, tarih söyleşileri, edebiyat sohbetleri, özel günlere ait konu ve konuklar, çocuklara yönelik tiyatrolar, bilgisayar eğitim kursları, robotik kodlama eğitimi gibi onlarca etkinlik ekultur.sincan.bel.tr adresinde vatandaşların hizmetine sunuldu. Uzmanlar uzun süre hareketsiz kalmanın pek çok sağlık sorununa davetiye çıkardığını, özellikle kalp ve damar sağlığını korumak için haftada 3-4 gün spor yapmanın önemine dikkat çekerken Sincan Belediyesi kadınlara evde spor yapma fırsatı sundu.

Profesyonel eğitmenler tarafından hazırlanan egzersiz videoları, evde kolaylıkla uygulanabilecek pratiklerden oluşuyor. ekultur.sincan.bel.tr adresinden yayınlanan videolara ulaşabilmek için Sincan Belediyesi Çözüm Merkezi'nin (444 4 762) aranması ve şifre alınması gerekiyor. Şifre ile ücretsiz şekilde spor egzersizleri izlenip uygulanabilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Sincan Belediyesi, Edebiyat, Sincan, Güncel
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