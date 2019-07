Sincan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinin temeli atıldı

Tamamlandığında Ankara 'nın en büyük kongre merkezi unvanına sahip olacak Sincan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nin temel atma törenine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sincan Belediyesi, yaklaşık 525 bin nüfusa sahip ilçenin artan ihtiyacına tek çatı altında eksiksiz cevap verebilecek bu kompleks ile yaptığı hizmetleri taçlandıracak" dedi.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 16 bin 121 metrekare alana inşa edilecek ve 25 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak Sincan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nin temel atma törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Ersoy, "Göreve geldiğimiz andan itibaren kültür ve turizm alanında yeni bir yol haritası çizdik. Bu yol haritasında ulaşmak istediğimiz en önemli hedeflerden biri Türkiye'nin her bölgesini sahip oldukları kültürel değerler ve turizm potansiyelini bir cazibe merkezi haline getirmek. Bu bakış açısı şehirlerimiz için de geçerli. Şehirlerimizi bir cazibe merkezi haline getirmek istiyorsak; merkez olarak bilinen noktaların dışında da gerek turizm alanı gerek kültür ve sanat alanında yatırım ve geliştirme çalışmaları yapmak zorundayız. Sincan bu bağlamda örnek olarak gösterilecek ilçelerimizden biri. Çocuklardan gençlerimize, kadınlardan yaşlılarımıza kadar herkese hizmet veren çok güzel merkezler kuruluyor. Bunların yanı sıra kongre merkezlerinden tiyatro ve konferans salonlarına ve millet kıraathanelerine kadar vatandaşlarımıza çok güzel hizmet sunacak imkanlar bu projede sunulmuş. Aynı zamanda çok kapsamlı kültürel faaliyet ve organizasyonlar da gerçekleştirilecek ki bu kendi insanımıza olduğu kadar yabancı misafirlerimize de bir alternatif sunmak anlamına geliyor. Bunların daha çeşitlendirilerek devam etmesini temenni ediyorum. Kültürel farklılık ve zenginlik her zaman bir çekim noktası. Biz, kültür anlamında çok zengin bir milletiz bunu köyden ilçeden tutun da bölgelerimize kadar en ideal şekilde değerlendirmeliyiz. Sincan Belediyesi gerek kendi imkanlarıyla gerekse başka kurum ve kuruluşların iş birliği içerisinde bugüne kadar çok önemli yatırımları hayata geçirdiler. Yaklaşık 525 bin nüfusa sahip ilçenin artan ihtiyacına tek çatı altında eksiksiz cevap verebilecek bu kompleks ile de yapılan hizmetleri taçlandıracaklar. Bugün temelini atacağımız Sincan Kültür ve Kongre Merkezi son derece yararlı bir yapı olarak tasarlanmış. Yani vasıfsız taş bir binayla karşılaşmayacağız. Kültürden bahsettik daha bu yapının içine girmeden hep beraber bunu göreceğiz. Zira Selçuklu mimarisi tarzında bir tasarıma sahip olacak 25 bin 500 metrekarelik kapalı alanıyla da Ankara'nın en büyük merkezi unvanını taşıyacak. 5 katlı bu merkezde Sincan'ın sahip olduğu merkezlerin tek çatı altında toplandığını hep beraber göreceğiz. Her kesime hizmet sunan bir yaşam alanı inşa ediliyor. Tamamlandığı zaman inanıyorum ki gerek Sincanlılar gerekse buraya gelen herkes için zamanını kültür ve sanatla dolu değerlendirebilecek bir merkezi hayata geçirmiş olacaklar. Sincan ve Ankara için değerli bir eser olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, içerisinde modern nikah salonu, güngörmüşler lokali, 2 bin 561 kişilik kongre salonu, fuaye salonu, bay ve bayan mescitler, hanımlar lokali, okuma salonu bulunacak kongre merkezi ile ilgili, "Özellikle altını çiziyorum 2 bin 561 kişilik bir konferans salonu olacak. Bu anlamda tek rakibimiz Ankara Ticaret Odası'nın Congresium Salonu. Kongre merkezi kapsamındaysa Ankara'daki en büyük Kültür ve Kongre Merkezi olacak. Selçuklu mimarisinin modern çizgilerle bezendiği böylesine muhteşem bir yapıyı hizmete almayı heyecanla bekliyoruz. Umuyorum hep beraber, sağlık ve huzurla açılışını da birlikte yaparız" şeklinde konuştu.Sincan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi temel atma törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Ankara milletvekilleri Nevzat Ceylan, Hacı Turan, Asuman Erdoğan, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve çok sayıda Sincanlı katıldı. - ANKARA