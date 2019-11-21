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Sincan Belediyesi öğrencilere ara tatilde etkinlikler düzenliyor

Sincan Belediyesi, ara tatilde öğrencilere birbirinden farklı etkinliklere katılma imkanı sunuyor.

21.11.2019 10:43 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:48Sincan Belediyesi öğrencilere ara tatilde etkinlikler düzenliyor
Belediyesi, ara tatilde öğrencilere birbirinden farklı etkinliklere katılma imkanı sunuyor.

Öğrenciler geleneksel el sanatlarından zeka oyunlarına kadar çeşitli aktivitelerle tatilin tadını doyasıya çıkarıyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da Zeytindalı Kültür Merkezi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Ercan miniklerle tek tek ilgilenerek, öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Öğrenciler seramikle çeşitli eşyalar yapma fırsatı buldu. Geleneksel el sanatlarından ebru sanatını öğrenme ve deneme fırsatı bulan öğrencilerin heyecanı görülmeye değerdi. Rengarenk ipliklerle bileklik ören öğrenciler, satranç oynayarak tatilin keyfini çıkardı. Etkinlikler bunlarla sınırlı kalmadı. Filografi yani çivi sanatı ile çeşitli tablolar yapan öğrenciler hem eğlendi hem öğrendi. Dikiş nakışla el emeği ürünler yapan öğrenciler, robotik kodlama eğitimi aldı.

Öğrencilerle birlikte çeşitli aktivitelere katılan Başkan Ercan, öğrencilerin yaptığı ürünler hakkında bilgi aldı. Miniklerle tek tek ilgilenen Başkan Ercan'a Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Solmaz da eşlik etti.

Sincan Belediyesi, ara tatilde öğrencilere tiyatro ve sinema izleme fırsatı da sunuyor. Düzenlenen yarışmalara katılarak sürpriz hediyeler kazanma fırsatı bulan öğrencilere çeşitli yiyecekler ikram ediliyor. Tüm bu etkinliklere katılım ise ücretsiz. - ANKARA

Sincan Belediyesi, Murat Ercan, Sincan, Güncel

Kaynak: İHA

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