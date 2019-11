Sincan Belediyesi sosyal belediyecilikte çığır açıyor

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Sincan Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve gıda yardımından kırtasiyeye, kıyafet ve yakacak yardımından cenaze hizmetlerine kadar pek çok alanda hizmet sunuyor.Verdiği hizmetlerle toplumun her kesimine ulaşmaya çalışan Sincan Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye çalışıyor. Sincan halkına hizmet yolunda her talebi değerlendiren belediye çalışanları, ihtiyaç sahiplerine 2 öğün sıcak yemeği evlerine kadar bizzat ulaştırıyor. Bu hizmetten 160 aile, yani 550 kişi faydalanıyor. Sincan Kapalı Cezaevinde görev yapan 250 asker ve polis ile ailesinden uzakta öğrenci yurtlarında kalan 230 ihtiyaç sahibi öğrenci de hazırlanan bu yemeklerden yiyor.Her sabah ücretsiz çorba ikramıBelediye hizmetlerinden en çok sevileni ücretsiz çorba dağıtımı. Her sabah 5 noktada saat 07.00 ile 08.30 arasında, Güngörmüşler Konağı ve Millet Kıraathanelerinde Sincanlılara ücretsiz çorba ikram ediliyor. Öğrenciler ve çalışanlar her sabah sıcak çorba içmenin tadını çıkarıyor.İhtiyaç sahiplerine sosyal destek kartıSincan Belediyesinin en önemli hizmetlerinden biri de sosyal destek kartı. Bu hizmetten faydalanabilmek için ihtiyaç sahibinin belediyeye müracaat etmesi gerekiyor. Belediye tarafından yapılan inceleme sonucu söz konusu kişi bu kartı almaya hak kazanıyor. Sosyal destek kartına yüklenen para ile kişi istediği her marketten alışveriş yapabiliyor. Karttan nakit para çekilemiyor, yalnızca alışverişlerde kullanılıyor. Ayrıca bu kart üzerinden öğrencilere kırtasiye desteği ve kışlık kıyafet yardımı da yapılıyor. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı başlangıcı münasebetiyle Eylül ayında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından sosyal destek kartı olmayan ve acil yardımı ihtiyacı bulunan ailelere de 200 çanta ve kırtasiye malzemesi yardımında bulunuldu. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayında ise karta yüklenen para sayesinde ihtiyaç sahipleri rahat bir şekilde alışverişini yapabiliyor. Destek kartı olmayanlara ise Ramazan kolisi ulaştırılmaya çalışılıyor.Sincan'daki çölyak hastalarına özel destekSincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın girişimiyle glütensiz ürünler ilçedeki marketlerde satılmaya başlandı. Ayrıca sosyal destek kartı aracılığıyla 70 çölyak hastasına yardım yapılıyor.Sincan Belediyesi engel tanımayan vatandaşlara da desteğini sürdürüyor. Engelli vatandaşların yolda kalmaması için akülü arabaların akü değişimi ve tamiri ücretsiz yapılıyor. Ayrıca vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda engelli rampaları da kuruluyor.Yakacak yardımıSincan Belediyesi, imkanlar ölçüsünde ihtiyacı olanlara yakacak odun yardımı da yapıyor. Sıfır atık seferberliğinde öncü faaliyetlere imza atan Sincan Belediyesi, çevrede budanan ağaçları değerlendiriyor. Budanan ağaçlar parçalanarak ihtiyaç sahibi ailelere teslim ediliyor. Geçtiğimiz yıl 524 aileye 2 bin 623 çuval yakacak yardımı yapıldı.Ücretsiz cenaze hizmetleriSincan belediyesi, Türkiye'nin dört bir tarafına ücretsiz cenaze nakil hizmeti sunuyor. Ölen kişinin yakınlarına Ankara'nın her yerinde ücretsiz servis hizmeti veriliyor. Cenaze evine çadır kuruluyor, masa ve sandalyeler ücretsiz şekilde taşınıyor. Taziyeye gelenlere ikram edilmek üzere çay, şeker, iki tepsi börek ve gül suyu veriliyor. Defin işlemi sonrasında ise Başkan Ercan'ın taziye mektubu ile birlikte cenaze evi ziyarete gidiliyor. - ANKARA