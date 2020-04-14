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Sincan belediyesi vatandaş ve pazar esnafını mağdur etmedi

Sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından hafta sonu açılan pazar yerlerinin bu haftalık Pazartesi günü hizmet vermesine karar verildi.

14.04.2020 10:37 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:37
Sincan belediyesi vatandaş ve pazar esnafını mağdur etmedi
Sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından hafta sonu açılan pazar yerlerinin bu haftalık Pazartesi günü hizmet vermesine karar verildi.

Sincan Belediyesi korona virüs salgınından vatandaşın etkilenmemesi için her geçen gün yeni önlemler alıyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından hem vatandaşın hem de esnafın mağdur olmaması için cumartesi ve pazar günü kurulması gereken semt pazarları Pazartesi günü açıldı.

Mustafa Kemal, Pınarbaşı ve Törekent pazar yeri Pazartesi günü hizmet verdi. İstasyon Mahallesi Pazar yeri ise normal günü olan pazartesi günü kuruldu.

Sincan zabıtası yine pazar yerlerinde kuş uçurtmadı. Sabah saatlerinden itibaren semt pazarlarının giriş-çıkış noktaları belirlendi. Hem pazarcı esnafının hem vatandaşların ateşleri ölçüldü, maske ve eldiven takmaları sağlandı. Ekipler kurallara uymayanlara ceza-i işlem uyguladı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Pazarcı esnafımızın mağduriyetini gidermek ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere Cumartesi ve Pazar gününe denk gelen Pazarlarımız sokağa çıkma yasağı nedeniyle pazartesi günü aynı yerlerinde hizmet verdi. Pazar alışverişlerinizde maske ile eldiven kullanmaya özen göstermeli ve sosyal mesafe kuralını da göz önünde bulundurmalısınız. İnşallah el ele bu süreci atlatacağız"dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Sincan, Güncel
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