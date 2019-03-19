Sincan Belediyesinden Çanakkale Şehitlerini Anma Programı

Kaynak: İHA

Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen muhteşem bir programla Çanakkale ruhu yeniden yaşatıldı. 104 yıl önce Çanakkale'de büyük bir zafere imza atan şehitlerimiz dualarla anıldı.Sincan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen anma programında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu sohbeti ve dualarıyla, Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan kahramanlık türküleriyle salonu dolduran vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Sincan Belediyesi Özel Eğitim Grubu Umudun Kanatları ise Çanakkale konulu piyesi ve sema gösterisi ile yürekleri titretti.Gurur ve hüzün bir arada18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünde şehitler rahmet ve minnetle anıldı. Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen anma programı Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın şehit ailelerini ağırlamasıyla başladı.Binler tek yürek olduAkşam saatlerinde de Sincan Kapalı Spor salonunda büyük bir coşku yaşandı. Kahraman Mehmetçiklerin 104 yıl önce Çanakkale'de yazdığı destanın gururu, Sincan Kapalı Spor Salonu'nda yankılandı. Binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla bu haklı gurura ortak oldu.Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın ev sahipliğindeki programa, Cumhur İttifakı AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, ilçe parti yönetimleri, şehit yakınları, gaziler ve binlerce vatandaş katıldı.Kur'an tilavetiyle başlayan programa, "Çanakkale sadece bizim değil bütün ümmetin destanıdır" diyen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu anlattığı kıssalar ve hikayelerle duygu dolu anlar yaşattı. Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan da türkülerle gönüllere dokundu. Sincan Belediyesi Özel Eğitim Grubu Umudun Kanatları ise Çanakkale özel gösterimiyle o yılları yeniden yaşattı. Çanakkale Savaşının zorlukları, savaş döneminin getirdiği yokluk ve sıkıntılar da program esnasında dağıtılan "Çanakkale Menüsü" ile hatırlatıldı."Çanakkale yeniden doğuşun, bir olmanın, diri olmanın ruhudur"Çanakkale Zaferi'nin sadece bir savaş olmadığının altını çizen Ercan, "Çanakkale bir olmanın, diri olmanın ruhudur. ve bu ruh kıyamete kadar yaşayacak. Bu yüce millet 104 yıl önce haçlı saldırılara gereken tokadı attı. 15 Temmuz'da da attı ve kıyamete kadar da atacak. Bu vesileyle başta Çanakkale olmak üzere tüm şehitlerimizi minnetle, rahmetle yad ediyorum. Vatan, millet, istiklal, iman ve toprak için canını feda eden Kahraman şehitlerimiz ve gazilerimizden Allah razı olsun." diye konuştu."Hepimiz birer şehit adayıyız"Cumhur İttifakı AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki de yaptığı konuşmada, şehitlere rahmet diledi. Kendisinin de şehit torunu olduğunu belirten Özhaseki, "Elhamdülillah biz onların torunlarıyız. Sonuna kadar zaten hepimiz birer şehit adayıyız. Allah'ın izniyle de bu yoldan dönmek yok. Böyle gitmeye de kararlıyız. 5 yıl boyunca durmadan hizmet edeceğiz. Sizlerin duasını almak için gece gündüz çalışacağız İnşallah" dedi.AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, "104 yıl önce olduğu gibi bugün de bu topraklara gözünü dikenler var ama yine bu topraklar için canını feda eden yiğitler var. Çanakkale başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi gururla yad ediyorum" sözleriyle duygularını İfade etti.Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük ise, "Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen dönemin modern ordusunu deviren, şanlı istiklali yazan tüm kahramanlarımız birlik, beraberlik ve mücadele ruhu ile Türk milletinin neleri göze aldığını, neleri başardığını tüm dünyaya göstermiştir. Bu Çanakkale ruhudur. Hala bize hain planlar kuranlar bu ruhu asla unutmamalıdır." şeklinde konuştu.MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak," Ezanlar dinmesin, bayrak inmesin, devletimiz yıkılmasın, vatan bölünmesin diye biz canımızı, varlığımızı ortaya koyduk. Bugün de bunun için bir aradayız. Ülkücülerin Büyükşehirde ve Sincan'da bir adayı var. O da Mehmet Özhaseki ve Murat Ercan'dır. Desteklerinizi, dualarınızı ve oylarınızı esirgemeyin." dedi.AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun konuşmasında "Çanakkale'de Kahraman Mehmetçik bir tas hoşaf ve bir kuru ekmek karşılığında vatanları için can verdiler. Bize düşen de bu vatanı, birliği, dirliği korumak ve yüceltmek. Bir olursak, beraber olursak bu Milletin karşısında hiçbir güç duramaz." ifadesini kullandı.Ödüller sahiplerini bulduProgramın ardından, Sincan Belediyesince düzenlenen resim, kompozisyon ve bilgi yarışmalarında dereceye girenler ödüllendirildi. - ANKARA