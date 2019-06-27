27.06.2019 10:46
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Sincan Belediyesinden engelsiz gezi

Sincan Belediyesinden engelsiz gezi

Sincan Belediyesi, Tüm Özürlüler ve Aileleri Derneği iş birliği ile engelli vatandaşlar ve ailelerine gezi düzenledi.

Sincan Belediyesi, Tüm Özürlüler ve Aileleri Derneği iş birliği ile engelli vatandaşlar ve ailelerine gezi düzenledi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın destekleriyle Tüm Özürlüler ve Aileleri Derneği işbirliğinde Sincan'da ikamet eden engelli vatandaşlar ve ailelerine yönelik Şanlıurfa turu gerçekleştirildi. Geziye katılanları Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan yolcu etti. Gezide ilk durak Balıklıgöl ve Urfa kalesi oldu. Ardından vatandaşlar Hz. İbrahim'in doğduğu mağara, Hz. Eyyub Peygamber (A.S.) Sabır Makamı ve Hz. Eyyub Peygamber (A.S.) Camii, Selahaddin Eyyubi Camii ile Şanlıurfa Müzesi'ni ziyaret ederek tarihi mekanlar hakkında rehber tarafından bilgilendirildi. Duygu dolu anların yaşandığı gezide engel tanımayan vatandaşlar ve aileleri peygamberler şehri Şanlıurfa ilinde bulunan manevi ve tarihi yerleri gezmekten mutlu oldu.

Yolculuk sonrası mutluluklarını ve heyecanlarını dile getiren vatandaşlar, kendilerine bu imkanı sağlayan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'a teşekkür ettiler. - ANKARA
Kaynak: İHA
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