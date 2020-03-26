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Sincan Belediyesinden evde müzik dersi hizmeti

Sincan Belediyesi, geleceğin sanatçılarını keşfetmek ve gençleri sanata teşvik etmek için önemli bir projeyi hayata geçirdi.

26.03.2020 10:23 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:23
Sincan Belediyesinden evde müzik dersi hizmeti
Sincan Belediyesi, geleceğin sanatçılarını keşfetmek ve gençleri sanata teşvik etmek için önemli bir projeyi hayata geçirdi. Gençler, Sincan Belediyesinden alınacak ücretsiz üyelikle gitar, ney ve bağlama dersi alabiliyor.

Sincan Belediyesi, gençlerin sanatla buluşması için adeta köprü vazifesi görüyor. Hayata geçirilen yeni proje ile gençler ücretsiz ney, gitar ve bağlama dersi alabiliyor. Bu hizmetten faydalanmak için ilk olarak Sincan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden üyelik alınması, ardından o üyelikle https://ekonservatuvar.sincan.bel.tr/ internet adresine giriş yapılması gerekiyor. Bu sayede öğrenciler gitar, ney ve bağlama derslerinden istediği birini videolu olarak dinleyebiliyor. Müziğe gönül verenler böylece ücretsiz şekilde bir enstrümanı öğrenme ve kendini geliştirme fırsatı buluyor. Videolu eğitimde her detay öğrencilere ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor.

E-konservatuvar sayesinde hem dinleme hem de çalma fırsatı bulduklarını ifade eden gençler, örnek hizmetten dolayı Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'a teşekkür ettiler. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Sincan Belediyesi, Sincan, Güncel

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