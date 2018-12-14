Sincan Belediyesinden Milli Yazılım Atağı

Sincan
Belediyesi, TÜBİTAK tarafından geliştirilen yerli ve milli işletim sistemi "Pardus"a geçiş kararı aldı. Pardus işletim sistemi ilk etapta çözüm merkezinde kullanılmaya başlandı.
2014 yılından itibaren açık kaynak kodlu yazılımları sunucu sistemlerinde kullanmakta olan Sincan Belediyesi, belediye bünyesindeki tüm bilgisayarları kademeli olarak yerli ve milli olan işletim sistemi Pardus'a geçirmeyi hedefliyor. Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından TÜBİTAK ULAKBİM önderliğinde düzenlenen Kamu Açık Kaynak Konferansı (KAK 2018) ve yurt genelinde yapılan eğitim, seminer, etkinlikler ve güncel gelişmeler takip ediliyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan
'ın destekleriyle de ciddi alt yapı çalışmaları yapılarak, ilk aşamada Bilgi İşlem Müdürlüğünde bulunan bütün bilgisayarlar Pardus işletim sistemine geçirildi. İkinci aşamada Sincan Belediyesinde yoğun şekilde çalışan Çözüm Merkezi'nde bulunan bilgisayarların tamamında da Pardus işletim sistemi kullanılmaya başlandı. Yıl sonuna kadar ana hizmet binasında bulunan bilgisayarın yüzde 50'si Pardus işletim sistemine geçecek. Diğer birimlerde de aşama aşama yerli yazılım hayata geçirilecek. Böylece Sincan Belediyesi hem yazılım sistemlerinde tamamen dışa bağımlılıktan kurtulacak hem de lisans ücretlerinden tasarruf edecek.
Pardus yerli ve milli olmasının yanı sıra kolay kullanım, çoklu dil desteği ve özelleştirilebilir özellikleriyle de dikkat çekiyor. Ayrıca kullanıcılar Türkçe olması, virüslere geçit vermemesi ve hızlı kurulması nedeniyle Pardus yazılım sistemini tercih ediyor. - ANKARA
Sincan
14 Aralık 2018 Cuma 12:00