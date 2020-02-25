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Sincan Belediyesinden yabancı öğrencilere kültür köprüsü

Sosyal sorumluluk projeleriyle vatandaşların takdirini toplayan Sincan Belediyesi, geleneksel Türk el sanatlarını gençlere öğretiyor, yabancı öğrencilere ise tanıtımını yapıyor.

25.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:20Sincan Belediyesinden yabancı öğrencilere kültür köprüsü
Sosyal sorumluluk projeleriyle vatandaşların takdirini toplayan Sincan Belediyesi, geleneksel Türk el sanatlarını gençlere öğretiyor, yabancı öğrencilere ise tanıtımını yapıyor. ülkelerinden gelen misafir öğrenciler, Zeytindalı Kültür Merkezi'nde ebru sanatı ile tanışma fırsatı buldu.

Gençlerin ve çocukların geleneksel Türk sanatlarını öğrenmeleri için kurslar açan Sincan Belediyesi, aynı zamanda bu sanatların yabancı öğrencilere tanıtımını da yapıyor. İtalya, Portekiz ve Macaristan'dan misafir olarak gelen öğrenciler ebru sanatı ile ilk kez tanıştı. Zeytindalı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

"Çok etkileyici bir sanat"

Ebru yapımını gören Avrupalı öğrenciler, ebru teknesinin başında ilk denemelerini yaptı. Renklerin sudaki dansını gören ve çeşitli şekiller veren öğrenciler, ortaya çıkan her desen karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Ebrunun çok etkileyici bir sanat olduğunu belirten öğrenciler, üzerinde çok çalışılması gerektiğini de ifade etti. - ANKARA

Sincan Belediyesi, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

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