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Sincan Cezaevi'nde koronavirüse karşı ilaçlama yapıldı

Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidine karşı alınan önlemler kapsamında, ilaçlama ve dezenfekte işlemi yapıldı.

13.03.2020 12:44 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:44
Sincan Cezaevi'nde koronavirüse karşı ilaçlama yapıldı
Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidine karşı alınan önlemler kapsamında, ilaçlama ve dezenfekte işlemi yapıldı.
Adalet Bakanlığınca alınan karar doğrultusunda, Sincan Cezaevi bünyesindeki 9 ceza infaz kurumunda ilaçlama yapıldı. Mahkum kabul alanları, mahkum koğuşları, mahkumların ortak yaşam alanları, ziyaretçi kafeteryaları, idari binalar ve cezaevi sevk araçlarında dezenfekte işlemleri gerçekleştirildi.
Söz konusu işlemlerin, cezaevi yerleşkesinde bulunan duruşma salonları, nezarethaneler, kampüsteki hastane, cezaevi güvenliğinden sorumlu jandarma ve infaz koruma memurlarının görev yerleri ile lojmanlar bölgesinde de yapıldığı öğrenildi.
Diğer koruyucu önlemler kapsamında görevli personele maske ve eldiven dağıtıldığı, ilaçlama ve dezenfekte işlemlerinin periyodik aralıklarla sürdürüleceği bildirildi.
Ayrıca, kampüsteki kişilerin koronavirüs tehdidinden korunmasına yönelik bilgilendirme amaçlı uyarıcı afişler asıldı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Sincan Cezaevi, Sincan, Güncel

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