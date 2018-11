Sincan'da AK Parti'den Coşkulu İlçe Danışma Meclisi Toplantısı

30 Kasım 2018 Cuma 14:57



AK Parti Sincan İlçe Teşkilatı Kasım Ayı Danışma Meclis Toplantısı yoğun katılım ve coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi. Toplantıya katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki yoğun ilgi gördü.Lale Konferans salonunda düzenlenen danışma toplantısında geride bırakılan bir ay içerisinde yapılan çalışmalar ve yaklaşan yerel seçim değerlendirildi. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Ankara Milletvekili Hacı Turan , AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslanargun, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan , Gençlik Kolları, Kadın Kolları, Belediye meclisi üyeleri, mahalle temsilcileri ve teşkilat üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Sincan AK Parti İlçe Başkanı Soner Arslanargun, Sincan İlçe teşkilatının üstüne düşeni yapmak adına çalışmalarına hızla devam ettiğini söyledi. Arslanargun, "2018 yılının başında teşkilatımıza bir söz vermiştik. En büyük eksiğimiz olan yüzde 25 üyemizi bu yıl sonunda yakalayacağız demiştik. Allah'ın izniyle sözümüzü fazlasıyla tuttuk" dedi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'den ilk ziyaretÖzhaseki, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığının açıklanmasının ardından ilk ilçe ziyaretini Sincan'a gerçekleştirdi. Özhaseki Sincan'da büyük bir coşkuyla karşılandı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Özhaseki, "Sahildeki kayaların yüzüne şekil veren dalgaların gücü değildir, istikrarıdır. Sincan, bu açıdan bakıldığı zaman bizim davamızın sıkı çalışmaları neticesinde her dönemde destek vererek bunu sağlayan unsur olarak karşımıza çıkıyor. Sincan'ımız her zaman AK Parti'ye ve Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan 'a en güçlü desteği veren ilçelerimizin başında geliyor" ifadelerini kullandı."Gönül belediyeciliği anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz"Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da konuşmasında "Gönül Belediyeciliği" anlayışından asla taviz vermediklerinin altını çizerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'ın önem verdiği gönül belediyeciliği kavramı çerçevesinde sıkılmadık el girmedik gönül bırakmamak için çaba sarf ettik. Sorunu yerinde tespit etmek adına Mahalle Toplantıları gerçekleştirdik. Her hafta gençlerle buluşuyoruz. Cuma günleri halk günleri yapıyoruz bire bir görüşmek isteyenler için de randevu veriyoruz. Kapımız vatandaşımıza sonuna kadar açık" diye konuştu.Başkan Ercan Saraycık kentsel dönüşüm projesinden Yeni devlet hastanesi inşaatına, Ulaşım hizmetlerinden rekreasyon çalışmalarına kadar yapımına başlanan ve yapılacak projeler hakkında da teşkilata bilgi verdi."Sincan'da dedikoduya yer yok""Sincan'ın bir şantiye olduğunu biliyoruz" sözleriyle konuşmasına başlayan Ankara Milletvekili Hacı Turan, "Sincan'da dedikodu duymuyoruz. Çünkü gerek İlçe Teşkilatımız gerekse Belediye Başkanımız gece gündüz aşkla çalıştığı için dedikodulara fırsat vermiyor. Çalışan yorulmaz dedikoduya yer vermez" değerlendirmesini yaptı."Seçime hazırız"AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da AK Parti Teşkilatının yaklaşan yerel seçimlere hazır olduğunu ifade etti. Özcan, "Her zaman geçmişten aldığımız tecrübe ile seçime hazırız. Teşkilatımız Seçimin yanı sıra her türlü hain kalkışmalara da hazır" dedi.Açılış konuşmalarının ardından İlçe Danışma Meclis Toplantısında Kasım ayı içerisinde yapılan çalışmalar masaya yatırıldı. - ANKARA