Sincan'da bilgi okuryazarlığı eğitimi

Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen kıraathane buluşmaları kapsamında Kütüphaneler Daire Başkanı Ahmet Aldemir, "Bilgi okuryazarlığı, doğru bilgiye ulaşma ve kütüphanecilik" konularında Sincanlılara önemli bilgiler verdi.



Sincan Belediyesi kıraathane buluşmalarıyla birbirinden değerli isimleri ve birbirinden önemli konuları Sincanlılarla buluşturmaya devam ediyor. Bu hafta kıraathane buluşmalarının konuğu Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Kütüphaneler Daire Başkanı Ahmet Aldemir oldu. Aldemir, Sincanlılara "bilgi okuryazarlığı, doğru kaynak tarama, internetten doğru bilgiye ulaşma" konularında önemli bilgiler verdi. Özellikle çocukları internetin zararlarından korumak gerektiğini ifade eden Aldemir, anne babaların çocuklarıyla sürekli iletişim halinde olması gerektiğine dikkat çekti. Bilgi kirliliğine karşı yapılması gerekenleri anlatan Aldemir, doğru bilgiyi süzmek için gerekli olan yolları anlattı.



Okuyan, merak eden ve aydın düşünen bir nesil yetiştirmenin önemine dikkat çeken Aldemir, kütüphanelerin sık sık ziyaret edilmesi gereken yerler olduğunu belirtti. Kütüphaneciliğin geliştirilmesi için ne gibi çalışmalar yürüttüklerini anlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA