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Sincan'da eksik gramajlı ekmek satan işletmelere ceza

Sincan zabıtası, eksik gramajlı ekmek satan işletmeleri tespit ederek, cezai işlem uyguladı.

06.02.2020 12:41 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:46Sincan'da eksik gramajlı ekmek satan işletmelere ceza
zabıtası, eksik gramajlı ekmek satan işletmeleri tespit ederek, cezai işlem uyguladı.

Sincan Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede halk sağlığını korumak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Okul kantinlerini denetleyen, pazarlarda tartı kontrolü yapan, otel mutfaklarının hijyenik olup olmadığını inceleyen zabıta ekipleri fırın ve marketlerde de kontrollerini sürdürüyor. Ekipler ilçede faaliyet gösteren marketlerde denetime çıktı. Marketlerde temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını inceleyen ekipler, ekmeklerde gramaj kontrolü yaptı. ekipleri bazı market ve fırınlarda 200 gram olarak satılması gereken ekmeğin eksik gramaj ile satıldığını tespit etti. İlgili iş yerlerine gerekli yasal işlem yapıldı, gramajı eksik olan ekmeklerin satışı durduruldu. - ANKARA

Sincan Belediyesi, Zabıta, Sincan, Güncel

Kaynak: İHA

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