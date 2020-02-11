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Sincan'da mahalleleri gezen Başkan Ercan, halkın taleplerini dinliyor

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan her anını halkla iç içe geçiriyor.

11.02.2020 12:26 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:26Sincan'da mahalleleri gezen Başkan Ercan, halkın taleplerini dinliyor
Belediye Başkanı Murat Ercan her anını halkla iç içe geçiriyor. Mahalleleri tek tek geziyor, vatandaşın istek ve taleplerini yerinde dinliyor.

Göreve geldiği günden bu yana yüz yüze iletişime önem veren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, her fırsatta halkın içine giriyor. Esnafı ziyaret eden Başkan Ercan, gençlerle buluşuyor. Başkan Ercan, gençlerle hem belediyenin yeni projeleri hakkında hem de geleceğe dair fikir alışverişinde bulunuyor.

Sincan Belediye Başkanı, her hafta mahalleleri de ziyaret ediyor. Sincan için yapılması planlanan projelerde Sincanlılara danışıyor, onların fikirlerini de alıyor. Çimşit Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Ercan, önerilerini dinledi. Polatlar Mahallesine de bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Murat Ercan vatandaşın sevgisiyle karşılaştı. Konukseverlikleri için mahalleliye teşekkür eden Murat Ercan, mahalle gezilerinin devam edeceği, Sincan'da gidilmedik mahalle bırakmayacaklarının altını çizdi. - ANKARA

Sincan, Güncel

Kaynak: İHA

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