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Sincan'da meydanlarda banklar kaldırıldı

Sincan Belediyesi, korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla tedbirleri sıkılaştırdı.

23.03.2020 13:19 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:21
Sincan'da meydanlarda banklar kaldırıldı
Sincan Belediyesi, korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla tedbirleri sıkılaştırdı. Banklar bir süreliğine kaldırılarak, çardaklar güvenlik şeridiyle çevrildi. Nikahlar artık online izlenebilecek, vergi ödeme işlemleri de internetten yapılacak.

Halk sağlığı için tüm imkanlarını seferber eden Sincan Belediyesi, ilk günden itibaren korona virüs salgınına önlem üstüne önlem alıyor. Belediye risk grubundaki yaşlıların evde kalmasını sağlamak ve virüsün yayılmasını önlemek amacıyla park, bahçe ve meydanlardaki bankları kaldırdı. Yol kenarlarındaki çardaklar güvenlik şeridiyle çevrilerek, insanların birlikte oturmasının önüne geçildi. Yine vatandaşların spor yaptığı alanlar için de benzer önlemler alındı. Park ve mesire alanlarındaki mangal ve piknik faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

Sincan Belediyesi, hem vatandaşların hem de çalışanların sağlığını korumak amacıyla bir süre vergi ödeme işlemlerini de internet ortamına taşıdı. Vatandaşlar belediyeye gelmeden www.sincan.bel.tr adresinden vergi ödemelerini gerçekleştirebilecek. Korona virüs önlemleri kapsamında genç çiftler de unutulmadı. Kültürel ve sosyal etkinliklerin ardından nikahlar da online ortama taşındı. Böylece dünya evine girecek çiftlerin heyecanına aileleri de ortak olacak. Vatandaşlar http://seyret.sincan.bel.tr adresinden nikah törenlerini canlı izleyebilecek.

Her tarafı karış karış dezenfekte eden belediye ekipleri, pazar yerlerini özel solüsyonlarla temizliyor. Sadece pazar yerleri değil park ve bahçeler, yollar, duraklar, kamusal alanlar dezenfekte ediliyor, virüslerden temizleniyor. Yine belediye binası ve diğer hizmet binalarına hem personel hem de vatandaşlar için dezenfektanlar yerleştirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Sincan Belediyesi, Güncel

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